Manisa'daki deprem İzmir'de de hissedildi

AFAD, Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremin yerin 8.52 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre deprem, İzmir ve çevre şehirlerden de hissedildi.

KANDİLLİ 3.8 DEDİ

Kandilli Rasathanesi, Manisa'da 3.8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini bildirdi.

Depremin, 14.8 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

DEPREM ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Deprem anında panik yapmadan doğru adımları atmak hayati önem taşıyor. Uzmanlar, sarsıntı sırasında güvenli bir noktada çök-kapan-tutun hareketinin uygulanmasını, pencerelerden ve devrilebilecek eşyalardan uzak durulmasını öneriyor.

Sarsıntı sona erdikten sonra ise asansör kullanılmadan binanın güvenli şekilde terk edilmesi, toplanma alanına gidilmesi ve yetkililerin uyarılarının takip edilmesi gerekiyor.