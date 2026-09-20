Manisa'da otobüs yoldan çıktı; 18 yaralı var

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde Balıkesir-Kırkağaç kara yolunda yolcu otobüsünün yoldan çıkarak kaza yapması sonucu bazı yolcular yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

DENİZLİ'DEN BALIKESİR'E SEYAHAT EDİYORLARDI

Denizli-Balıkesir rotasındaki otobüs Balıkesir-Kırkağaç kara yolunun Kırkağaç ilçesi geçişinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yoldan çıktı.

Kazada otobüste bulunan bazı yolcuların yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

ŞOFÖR VE MUAVİNİN DURUMU KRİTİK

İçerisinde 37 yolcunun bulunduğu kazada, aralarında şoför ve kadın muavinin de olduğu toplamda 18 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan şoför ve muavinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ilk müdahaleleri yapılan yaralılardan 4’ü Balıkesir’de, 8’i Akhisar’da, 1’i Saruhanlı diğerleri ise Kırkağaç ilçesinde hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada yara almayan 19 yolcu ise bir başka firmaya ait otobüsle Akhisar Otogarı’na götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan otobüs vinçle bulunduğu yerden kaldırılırken, Kırkağaç Kaymakamı Zafer Oktay da bölgede incelemelerde bulunup yetkililerden bilgi aldı. (DHA)