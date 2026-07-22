Manisa'da gözü dönmüş koca dehşeti! Koruma kararı cinayeti engelleyemedi

Manisa'nın Salihli ilçesinde kadına yönelik şiddet bir kez daha acı bir cinayetle sonuçlandı. Yörük Mahallesi 385 Sokak'ta dün gece saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, 55 yaşındaki Sultan Gürel Gök, kendi evinde 62 yaşındaki eşi Himmet Gök'ün bıçaklı saldırısına uğradı. Olayın, Himmet Gök'ün hakkındaki uzaklaştırma kararını ihlal ederek eve gelmesi ve ikili arasında çıkan tartışma sonucunda yaşandığı öğrenildi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Evden gelen sesler ve bıçaklanma olayının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk kontrolde, vücuduna beş bıçak darbesi alan talihsiz kadının olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

İTİRAF ETTİ

Sultan Gürel Gök'ün, olaydan yaklaşık bir hafta önce eşi Himmet Gök tarafından darbedildiği gerekçesiyle şikayetçi olduğu ve kocasının evden uzaklaştırılması için koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. İddialara göre, bu uzaklaştırma kararına öfkelenen Himmet Gök eve gelerek eşiyle tartışmaya başladı ve ardından cinayeti işledi. Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli kocanın emniyetteki ilk ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtildi. (DHA)