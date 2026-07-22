12 yaşındaki çocuğa yankesicilik yaptırdı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Olay, 30 Haziran öğle saatlerinde Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde kurulan semt pazarında meydana geldi. Alışveriş için pazara giden Fatma B., ürün seçmek amacıyla bir tezgahın önüne yöneldi. Bu esnada fırsat kollayan 12 yaşındaki U.A., mağdur kadının bebeğinin de içinde bulunduğu çocuk arabasına usulca yaklaştı. Küçük çocuk, bebek arabasının alt bölmesinde duran cep telefonu ile 140 euroyu yankesicilik yöntemiyle alarak hızla bölgeden uzaklaştı. Hırsızlık anları ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GÜVENLİK KAMERALARI İZLENDİ

Pazar alışverişini tamamlayıp evine döndüğünde telefonunun ve parasının çalındığını fark eden Fatma B., İl Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde, hırsızlığı gerçekleştiren 12 yaşındaki U.A.'nın pazara tek başına gelmediği, eylemi babasının arkadaşı olan 40 yaşındaki Hümmet Toksöz'ün yönlendirmesiyle gerçekleştirdiği tespit edildi.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Kamera kayıtlarından kimlikleri ve adresleri belirlenen Hümmet Toksöz ile U.A., polis ekiplerinin evlerine düzenlediği baskınla gözaltına alındı. Yapılan sorgulamalarda, her iki şüphelinin de daha önceden hırsızlık ve yankesicilik suçlarından çok sayıda kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul eden şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Hümmet Toksöz tutuklanırken, 12 yaşındaki U.A. serbest bırakıldı.