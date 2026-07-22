Bursa'da gece yarısı alarmı: Uçurum kenarında gizemli kaza

Olay, gece saat 22.30 sıralarında İnegöl'e bağlı kırsal Çayyaka Mahallesi Boğazova Yaylası yolu üzerinde meydana geldi. Yayla yolunda seyreden diğer sürücüler, yol kenarındaki uçurumun kenarında devrilmiş vaziyette bir motosiklet olduğunu fark etti. Motosikletin çevresinde kimseyi göremeyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, AFAD ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, devrilen motosiklet üzerinde ve yakın çevresinde incelemelerde bulundu. Sürücüye dair hiçbir iz bulunamaması üzerine arama kurtarma operasyonu başlatıldı.

UÇURUMDA VE ORMANDA GECE ARAMASI

Olası bir kaza sonrası sürücünün uçuruma yuvarlanmış ya da ormanlık alana doğru uzaklaşmış olabileceği ihtimallerini değerlendiren ekipler, çalışmaları yoğunlaştırdı. Kayıp sürücüyü bulmak için ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor. (DHA)