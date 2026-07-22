Kapıdan kovuldu bacadan da giremedi: Az kalsın canından oluyordu

Aksaray'ın Kılıçaslan Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında 3 katlı bir binanın son katında ikamet eden 19 yaşındaki Hasan Ö., eşi tarafından içeri alınmadı. Yaşanan tartışmayı ve sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Eşi kapıyı açmayınca genç adam, dairesine girmek için binanın çatısına çıktı.

İTFAİYE YATAK AÇAMADAN YERE DÜŞTÜ

İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri, çatıya çıkan Hasan Ö.'yü görünce olası bir düşme tehlikesine karşı acilen itfaiyeye haber verdi. Yaklaşık 600 metre uzaklıktaki istasyondan hızla olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, şahsın düşme ihtimaline karşı zemine şişme yatak açmak için hazırlıklara başladı. Ancak tam bu esnada Hasan Ö., çatıdan kendini sarkıtarak son kattaki evinin penceresinden içeri girmeye çalışırken bir anda dengesini kaybetti ve 3'üncü kattan beton zemine düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredeki vatandaşların ve ekiplerin gözleri önünde 3'üncü kattan düşerek ağır yaralanan genç adama, olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil Sağlık ekipleri anında ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)