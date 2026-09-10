Maltepe'de çifte cinayetle biten ev sahibi-kiracı kavgasında yeni görüntüler! Yaralı avukat böyle kaçtı

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin

Maltepe'de ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kiracı Mehmet T., ev sahibi çifti öldürürken, olay yerindeki avukat Emir Ali S. ise yaralandı. Saldırıda vurulan Emir Ali S.'nin yaralı halde kaçmaya çalıştığı görüntüler ortaya çıktı.

Saat 13.10 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, kiracı Mehmet T., tartıştığı 61 yaşındaki ev sahibi çifte silahla ateş açtı. Ev sahibi Osman A. ve eşi Nursen A. yaşamını yitirirken, olay yerindeki avukat Emir Ali S. ise ağır yaralandı.

Olay yerine polis, özel harekat ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, özel harekat polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

YARALI AVUKATIN KAÇTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin bacağından vurarak yaraladığı avukat Emir Ali S.'nin olay yerinden koşarak kaçtığı anlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)