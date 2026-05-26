Mahmut Tuncer'in oğlu AKP'den istifa etti: Bilim dünyasında devam edecek

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mehmet Umut Tuncer, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Aynı zamanda ünlü türkücü Mahmut Tuncer’in oğlu olan Umut Tuncer, siyaset gündeminde hareketli saatler yaşanırken gelen bu sürpriz istifa ile üç yıllık siyasi mesaisini sonlandırarak akademik kariyerine odaklanacağını açıkladı.

MAHMUT TUNCER'İN OĞLU AKP'DEN İSTİFA ETTİ

AKP MKYK Üyesi Mehmet Umut Tuncer, sosyal medya hesabından yayımladığı bir metinle istifa kararını kamuoyuna bildirdi.

Yaklaşık üç yıldır partisi bünyesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ve büyük bir gayretle çalıştığını ifade eden Tuncer, bu süreçte inandığı değerler doğrultusunda fedakarlıklar yaptığını belirtti.

Siyasetin beraberinde getirdiği yoğun stresin kişisel hayatı üzerinde baskı oluşturduğunu dile getiren Tuncer, "İnsanın bazen kendi iç sesini dinleyip hayat önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum" diyerek görevlerinden affını istedi.

BİLİM DÜNYASINDA DEVAM EDECEK

Tuncer, istifasının ardından kariyerine hangi alanda devam edeceğine dair net bir yol haritası çizdi. Ülkeye hizmet etmenin sadece siyasetle sınırlı olmadığını vurgulayan Tuncer, akademik çalışmalara ve bilimsel üretime zaman ayıramamanın kendisi için bir eksiklik haline geldiğini belirtti.

Kararına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Siyasetin getirdiği yoğun stresin hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor. Bu düşünceler doğrultusunda, hayat yolculuğuma aktif siyaset içerisinde değil; bilim, akademi ve eğitim alanında devam etme kararı aldım."

Açıklamasının sonunda başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birlikte çalıştığı parti büyüklerine ve vatandaşlara teşekkür eden Mehmet Umut Tuncer, bundan sonraki süreçte bilgi üreterek ve gençlere katkı sunarak ülkesine hizmet etmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Tuncer'in paylaşımının tamamı şu şekilde:

"Hayatımın bundan sonraki dönemine dair önemli bir değerlendirme yaparak bir süredir üzerinde düşündüğüm bir kararı netleştirmiş bulunuyorum. Yaklaşık 3 yıl siyaset yaptığım sürede, sorumluluk bilinciyle fedakarlıklar yaptım. İnandığım değerler doğrultusunda, milletimize ve ülkemize faydalı olabilmek adına büyük bir gayretle çalıştım. İnsanın bazen kendi iç sesini dinleyip hayat önceliklerini yeniden değerlendirmesi gerektiğine inanıyorum. Siyasetin getirdiği yoğun stresin; hayatımda önem verdiğim bazı alanlardan uzaklaşmama neden olduğunu görüyorum. Özellikle ve öncelikle aileme, akademik çalışmalarıma, bilimsel üretime ve kişisel gelişimime neredeyse hiç zaman ayıramamak ruhuma iyi gelmiyor. Ülkeme hizmet etmenin yalnızca siyasetle sınırlı olmadığına, bilgi üretmenin, yetişen gençlere katkı sunmanın ve bilimsel çalışmalara emek vermenin de en yeterince kıymetli olduğuna inanıyorum. Bu düşünceler doğrultusunda, hayat yolculuğuma aktif siyaset içerisinde değil; bilim, akademi ve eğitim alanında devam etme kararı aldım. Bu nedenle, yürütmekte olduğum siyasi görevlerimden affımı Genel Merkezimize arz etmiş bulunuyorum. Bugüne kadar bana güven duyan, destek veren ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum başta Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm parti büyüklerimize, yol arkadaşlarımıza ve gönül bağı kurduğumuz kıymetli vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Hayatın her döneminde olduğu gibi, bundan sonraki süreçte de ülkemize ve milletimize üretmeye, çalışmaya ve katkı sunmaya devam edeceğim."