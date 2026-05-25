AKP taraf değiliz demişti! CHP'li Murat Bakan: Kılıçdaroğlu'na bir gün önce video çektirdiniz

CHP hakkında verilen butlan kararı ile partinin lideri Özgür Özel'in polis gücü ile binadan çıkarılmasının yankıları devam ederken gelişmeler peşi sıra yaşanmaya devam ediyor. Bugün butlan ve CHP Genel Merkez'inde yaşanan olaylar hakkında ilk defa açıklamada bulunan AKP, 'Olayların hiçbir tarafında değiliz' açıklamasını Ömer Çelik vasıtası ile yaptı.

CHP'Lİ MURAT BAKAN: KILIÇDAROĞLU'NA BİR GÜN ÖNCE VİDEO ÇEKTİRDİNİZ

Halk TV yayınına bağlanan CHP'li Murat Bakan, Çelik'in bu sözlerine tepki gösterdi. AKP'nin Kılıçdaroğlu'na tam da butlan kararından bir gün önce video çektirdiğini söyleyen Bakan, "Bu CHP’lilerin kendi içindeki çatışma” diyorlar. Siz Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki marjinal bir grubu, yani daha önce bir kurultay kaybetmiş ve genel başkanlık koltuğunu kaybetmiş bir kişiyi ve onun yanındaki belli bir grubu, tartışmalı bir yargı kararıyla oraya getiriyorsunuz. Ve bu karardan ondan önce haberi var.



Ve karardan bir gün önce kayyum olarak atayacağınız, tırnak içinde söylüyorum, yani bu karar vesilesiyle tekrar partinin genel başkanı olacağını düşünen şahsa bir video açıklaması yaptırmışsınız. Yani bir gün önce Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu karardan haberi var" dedi.

"BAYRAMI, PİYASAYI DÜŞÜNMÜŞSÜNÜZ"

Bakan sözlerinin devamında AKP'nin bu kararı vermeden önce 9 günlük Kurban Bayramı tatili ve piyasaları göz önüne aldığını söyledi:

"Siz bunu Saray’dan, Saray yargısıyla, siyasallaşan yargı eliyle bu kararı önceden biliyorsunuz, tarihini biliyorsunuz, bayram öncesine denk getirmişsiniz. Yani 9 günlük tatili düşünmüşsünüz, piyasaları düşünmüşsünüz. Dolayısıyla bu kararın “CHP’nin içindeki çatışmadır” diyemezsiniz."

MHP'Lİ FETİ YILDIZ'IN BUTLAN ÇIKIŞINI DEĞERLENDİRDİ

CHP'li Murat Bakan, bugün Feti Yıldız tarafından yapılan butlan açıklamasını yorumladı. Butlan kararının uygulanmasının mümkün olmadığının hukuki nedenini anlatan Feti Yıldız için, "Feti Yıldız doğru bir değerlendirme yapıyor. Onlar da bu süreçten kendilerini vareste tutmaya çalışıyor. Çünkü biliyorlar k i Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılan operasyon, ana muhalefet partisine yargı eliyle yapılan operasyon yarın gelip onları da vuracak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin iktidar muhalefet dengesinde olduğunu ve o teraziden Özel ve ekibinin tasfiyesi ile MHP'nin de etkisiz hale geldiğini söyleyen Bakan, gelecekte kendilerinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması halinde AKP'nin MHP'ye ihtiyaç duymayacağını kaydetti.

Bu nedenlerden dolayı MHP'nin, Bahçeli'nin butlan kararını bu nedenlerden dolayı reddetmesi gerektiğinin altını çizen Bakan, aksi halde rekabetçi otoriter sistemden tam otoriter bir sisteme geçileceği uyarısını yaptı.

"Türkiye’de şu an mevcut siyasal sistem bir denge üzerine , iktidar-muhalefet dengesi üzerine kurulu. Siz o dengenin terazideki en ağır çeken ana muhalefet partisini, Özgür Özel ve ekibini tasfiye ederek, Milliyetçi Hareket Partisi’ni de etkisiz bir hale getiriyorsunuz, etkisiz bir aktör haline getiriyorsunuz.

Yani yüzde 50+1 sebebiyle var olan bir siyasal sistem ve parlamentodaki dengeyle var olan bir sistem. Yarın bizlerin dokunulmazlığı kaldırılacağı vesaire söyleniyor. Dolayısıyla eğer öyle bir yola tevessül ederlerse yarın iktidarın Milliyetçi Hareket Partisi’ne de ihtiyacı kalmayacak. Tüm siyasi partilerin varlık sebebini ortadan kaldıracak bir sürece doğru gidiyor iş.

Dolayısıyla MHP’nin de buna karşı çıkması, MHP’nin de varlık sebebi olan demokrasiyi korumak için karşı çıkması lazım, Bahçeli’nin de karşı çıkması lazım. Tüm siyasi partilerin bunun karşısında durması lazım. Yoksa Türkiye siyaseti, tüm siyasi partiler yargı eliyle dizayn edilir, Saray’dan dizayn edilir.

Rekabetçi otoriter sistemden tam otoriter sisteme doğru geçeriz. Yani bizim mücadelemiz sadece Cumhuriyet Halk Partisi’ni koruma mücadelesi değil. Biz Türkiye’de demokrasiyi koruyoruz, biz Türkiye’de Cumhuriyeti koruyoruz."