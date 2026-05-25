Son dakika | CHP'ye butlan sonrası AKP'den ilk açıklama: Hiçbir tarafında değiliz

CHP'ye butlan kararının ardından CHP Genel Merkez binasının polis eli ile boşaltılmasının sonrasında AKP'den ilk değerlendirmeler geldi. AKP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik bugün yaptığı basın toplantısında CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesine dair yaptığı açıklamada konunun AKP ile alakalı olmadığını söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'de mutlak butlan kararı sonrası yaşananlar hakkında açıklama



— Halk TV (@halktvcomtr) May 25, 2026

Özel'in konu hakkında Erdoğan'ı hedef alan sözlerini eleştiren Çelik siyasi tartışmaları takip ettiklerini söyledi. Çelik, Erdoğan'ı hedef alan sözleri iade ettiklerini belirtip hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi.

"AKP'NİN YARGI KOLLARI YOKTUR"

Çelik, gelinen durumun CHP içerisinde yaşanan sürecin yargı tarafından sonuçlandırıldığını, kendilerinin bu olayın tarafı olmadığını söyledi. Çelik, tablonun yargı değerlendirmeleri sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Özel'in "Karşı karşıya olduğumuz tablo AKP'nin yargı kolları nedeniyle yaşadığımız tablo" sözlerini eleştiren Çelik, AKP'de siyasi yargı kolları olmadığını söyleyip, "Sizin yolsuzluktan sorumlu biriminiz var" sözleri ile yanıt verdi.

"CHP'NİN BAŞINDA KİM VARSA ONLA MÜCADELE ETTİK"

Çelik, AKP'nin meydanların ve sandıkların partisi olduklarını savundu. Çelik, CHP'nin başında kim olursa onla mücadele ettiklerini ifade edip, bu konuların CHP'nin gündemi olduğunu AKP'nin gündemi olmadığını söyledi.

Çelik, "CHP adasında ne oluyor ilgilenmiyoruz" dedi. Özel'in Meclis'e yürürken TOMA üzerine çıkmasını eleştiren Çelik, "TOMA'nın üzerine niye çıkıyorsunuz" dedi.