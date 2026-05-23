Erdoğan tek imzayla kapattığı üniversite için "Umut" demiş

TMSF'nin el koyduğu Can Holding bünyesinde yer alan ve 2025 yılının Eylül ayından bu yana kayyım tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyetlerine son verildi. Türkiye'nin dördüncü vakıf üniversitesi olarak kurulan eğitim kurumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar doğrultusunda resmen kapatıldı.

GECE YARISI KARARI VE 2007 ÇELİŞKİSİ

Üniversiteyi kapatan gece yarısı kararının ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2007 yılında kuruma ait Santralİstanbul kampüsünün açılış töreninde yaptığı konuşma kamuoyunun ve medyanın yeniden gündemine girdi. Erdoğan'ın geçmişte üniversite ve kampüs projesini destekleyen ve öven ifadeleri, bugünkü kapatma kararıyla yan yana geldi.

"İSTANBUL'A VE GENÇLİĞE FARKLI BİR ZENGİNLİK KAZANDIRIYOR"

Erdoğan, 2007 yılındaki açılış töreninde Santralİstanbul'un kendisine umut ve heyecan veren bir proje olduğunu belirtmişti. Çocukluğunun o semtte geçtiğini ve bölgeyi çok iyi bildiğini vurgulayan Erdoğan, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin bu yatırımıyla şehre ve gençliğe farklı bir zenginlik kattığını ifade etmişti. Projede emeği geçenlerin gelecek nesiller tarafından hayırla yad edileceğine inandığını belirten Erdoğan, bu girişimin umutları boşa çıkarmayacak bir güzellik ve bütünlük barındırdığını söylemişti.

ERDOĞAN'IN ARŞİVDE KALAN O SÖZLERİ

Erdoğan, bugün kapatma kararına imza attığı üniversite için o günkü açılış töreninde tam olarak şu ifadeleri kullanmıştı: