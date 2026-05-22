Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Erdoğan imzaladı Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Erdoğan imzaladı Bilgi Üniversitesi kapatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Karar, kurucu vakfına daha önce kayyım atanan üniversite hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11. maddesi gereğince alındı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Erdoğan imzaladı Bilgi Üniversitesi kapatıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni, Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Kararın ardından öğrencilerin ve üniversitenin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın metninde, uygulamanın dayandığı hukuki zemin şöyle açıklandı:
"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Söz konusu kanun maddesi, kurucu vakfı tüzel kişiliğini kaybeden veya yönetim silsilesi kesintiye uğrayan vakıf üniversitelerinin faaliyet izinlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önerisi ve Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılabilmesine olanak tanıyor.

Bilgi Üniversitesi kayyumu 'tanıdık' çıktı: İki kez AKP adayı olmuşBilgi Üniversitesi kayyumu 'tanıdık' çıktı: İki kez AKP adayı olmuş

ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Mevcut yasal prosedürler uyarınca, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına belirli adımlar atılıyor. Süreç şöyle işliyor:

Üniversitenin yönetimi ve öğrencilerin kayıtları, YÖK tarafından belirlenen bir garantör devlet üniversitesine devrediliyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim süreçlerine bu garantör üniversite bünyesinde devam ederek mezuniyet haklarını koruyor.

Kurumun mal varlıkları ve akademik altyapısı, mevzuat hükümlerine göre tasfiye ya da devir sürecine tabi tutuluyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Üniversite Tayyip Erdoğan Resmi Gazete Cumhurbaşkanı
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro