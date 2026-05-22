Erdoğan imzaladı Bilgi Üniversitesi kapatıldı

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izni, Cumhurbaşkanı Kararı ile resmen kaldırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Kararın ardından öğrencilerin ve üniversitenin geleceğinin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.

KARARIN HUKUKİ DAYANAĞI

Resmi Gazete'de yayımlanan kararın metninde, uygulamanın dayandığı hukuki zemin şöyle açıklandı:

"Kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir."

Söz konusu kanun maddesi, kurucu vakfı tüzel kişiliğini kaybeden veya yönetim silsilesi kesintiye uğrayan vakıf üniversitelerinin faaliyet izinlerinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) önerisi ve Cumhurbaşkanı kararı ile kaldırılabilmesine olanak tanıyor.

ÖĞRENCİLERİN DURUMU NE OLACAK?

Mevcut yasal prosedürler uyarınca, faaliyet izni kaldırılan vakıf yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin mağduriyet yaşamaması adına belirli adımlar atılıyor. Süreç şöyle işliyor:

Üniversitenin yönetimi ve öğrencilerin kayıtları, YÖK tarafından belirlenen bir garantör devlet üniversitesine devrediliyor.

Öğrenciler, eğitim öğretim süreçlerine bu garantör üniversite bünyesinde devam ederek mezuniyet haklarını koruyor.

Kurumun mal varlıkları ve akademik altyapısı, mevzuat hükümlerine göre tasfiye ya da devir sürecine tabi tutuluyor.