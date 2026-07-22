Mahmut Tanal'dan elektrik kesintisi isyanı: Oksijene bağlı çocuk öldü

TBMM Genel Kurulu'nda Şanlıurfa üzerine yapılan gündem dışı konuşmalara, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın dile getirdiği bir ölüm iddiası damga vurdu. Kendisine bir vatandaş tarafından gönderildiğini belirttiği mesajı okuyan Tanal, elektrik kesintisi nedeniyle oksijen cihazına bağlı bir çocuğun yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

"BU AYIP AKP'YE YETER"

Tanal, kürsüden okuduğu mesajda, "Benim çocuğum oksijene bağlıydı. Beş saat süren elektrik kesintisi yüzünden hayatını kaybetti" ifadelerine yer vererek, yaşanan olayın sorumlularının hesap vermesi gerektiğini savundu. İktidara sert tepki gösteren Tanal, "Bu ayıp AKP'ye yeter, gerçekten bu ayıp yeter" dedi.

Elektrik kesintilerinin kentte ciddi mağduriyetlere yol açtığını söyleyen Tanal, yaklaşık 100 bin kişinin elektriksiz kaldığını, faturalarını ödeyen abonelerin de kesintilerden etkilendiğini ifade etti.

Şanlıurfa'da yaklaşık 750 bin mevsimlik tarım işçisi bulunduğunu belirten Tanal, çok sayıda ailenin çadırlarda ve barakalarda susuz ve elektriksiz yaşam mücadelesi verdiğini söyledi. AKP Şanlıurfa milletvekillerini de eleştiren Tanal, kentin sorunlarının yeterince savunulmadığını ifade etti. (ANKA)