Madenciler için yürümek isterken darbedildiler: Gözaltına alınan gençler serbest bırakıldı
Manisa’daki maden faciasında ölen 5 işçi için İstiklal Caddesi’nde eylem yapan gençler darbedilerek gözaltına alındı. Gece serbest bırakılan gençleri darbettiği görülen sivillerin kimliği ise belirsizliğini koruyor.
Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait maden ocağında meydana gelen göçükte Ramazan İnce, Halit Ersay, Kerim Ören, Ömer Karakaya ve İsa Olcay hayatını kaybetti.
Perşembe günü yaşanan olayın ertesi günü Zonguldak'taki kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte de 51 yaşındaki Muhammet Çelik yaşamını yitirmişti.
MADENCİLERİN HAKKINI ARARKEN YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDILAR
Peş peşe yaşanan faciaların ardından İstiklal Caddesi'nde hayatını kaybeden madenciler için eylem düzenleyen bir grup genç, polis ekiplerince yaka paça gözaltına alındı.
15 GENÇ SERBEST BIRAKILDI
Pazar günü düzenlenen eylemde gözaltına alınan 15 kişi gece saatlerinde serbest bırakılırken müdahale sırasında polislerin yanı sıra sivil kişilerin de öğrencilere saldırdığı kameralara yansıdı.
ÇHD'DEN AÇIKLAMA
Öte yandan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğünden öğrencilerin darbedilerek gözaltına alınmasına ilişkin açıklama beklediklerini bildirdi.
Dernekten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Soma’da katledilen madenciler için Taksim’de yürüyen gençlere saldıran kolluk mensubu hakkında sessizliğini koruyarak işkenceyi unutturmak istemektedir. Maden işletenleri koruyan, işçileri katleden, gençlere işkence edenlerin karşısındayız!"