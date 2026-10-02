Soma'daki faciadan yaralı kurtuldu: Madenci ölümle burun buruna geldiği anları anlattı

Manisa'nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik'e ait ocakta meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralı kurtarıldı.

Sağ kurtarılan işçilerden İbrahim Çimen, faciayla burun buruna geldiğini anlattı.

Emekli olmasına karşın ekonomik sıkıntılar nedeniyle çalışmayı sürdürdüğünü belirten Çimen, ocaktaki sorunlara dikkat çekti.

SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK

Perşembe günü saat 14.00 sularında Soma'daki maden ocağında göçük meydana geldi.

İşçilerden Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen yaralı olarak kurtulurken; Halit Ersay, Kerim Ören, Ramazan İnce, İsa Olcay ve Ömer Karakaya'nın ise cansız bedenlerine ulaşıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında işletme yöneticileri gözaltına alındı.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİĞİ ANLARI ANLATTI

Yaralı kurtarılan maden işçilerinden İbrahim Çimen'in tedavisi sürerken, Süleyman Şakrak ise taburcu edildi.

Göçükten kurtulan evli ve 3 çocuk babası İbrahim Çimen, "Çalışıyorduk, destek yapıyorduk. Çalıştığımız bölgedeki direkler bir anda çökmeye başladı. Kendimi attım. Direkler, belimden bastırmaya başladı. O an çocuklarım aklıma geldi." diyerek ölümle burun buruna geldiği anları anlattı.

EMEKLİ OLMASINA RAĞMEN ÇALIŞMAK ZORUNDA KALMIŞ

Kalçasında çatlak, ayağında ise çatlak ve kırık bulunduğunu belirten Çimen, 2005 yılından bu yana madende çalıştığını söyledi.

Emekli olduktan sonra ihtiyaçları nedeniyle çalışmaya devam ettiğini belirten Çimen, "Maaşlar düzenli yatmıyordu. Hepimizde aynı sorunlar vardı, bu işe de yansıyor." diye konuştu. (DHA)