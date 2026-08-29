Leyla Zana'nın eşi Mehdi Zana yaşamını yitirdi

Kürt siyasetinin önemli figürlerinden Diyarbakır eski Belediye Başkanı Mehdi Zana, hayatını kaybetti.

Bir süredir KOAH nedeniyle tedavi gören Zana, kısa süre önce sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınmıştı.

Mehdi Zana'nın cenazesinin yarın Diyarbakır'daki Yeniköy Mezarlığı'na defnedileceği bildirildi.

MEHDİ ZANA KİMDİR?

Mehdi Zana, 20 Aralık 1940'ta Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde dünyaya geldi.

Doğumunda "Bilici" soyadını taşıyan Zana, daha sonra soyadını bu kelimenin Kürtçe karşılığı olan "Zana" olarak değiştirdi.

Zana, eski Demokrasi Partisi (DEP) Milletvekili Şükran Zana'nın kardeşi, Diyarbakır eski Milletvekili Leyla Zana'nın eşiydi.

SİYASETE TİP İLE BAŞLADI

Mehdi Zana, gençlik yıllarında Devrimci Doğu Kültür Ocakları (DDKO) yöneticileri arasında yer aldı.

1963 yılında Türkiye İşçi Partisi'ne (TİP) katılan Zana, TİP'in Silvan şubesinin kuruluşunda öncülük etti ve yaklaşık iki yıl şube başkanlığı görevini yürüttü.

DİYARBAKIR BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Zana, 1978 yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak Diyarbakır Belediye Başkanı seçildi.

Ancak 12 Eylül 1980 askeri müdahalesinin ardından tutuklandı. Çeşitli suçlardan hüküm giyen Zana, cezasını Diyarbakır, Aydın, Afyon ve Eskişehir cezaevlerinde geçirdi.

Yaşamının farklı dönemlerinde toplam 16 yıl cezaevinde kaldı.

Mehdi Zana, 1975 yılında akrabası olan Kürt kadın siyasetçi Leyla Zana ile evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu. Zana, 1994 yılından sonra yaklaşık 10 yıl boyunca İsveç'te yaşadı.

Mehdi Zana, Ekim 2004'te Türkiye'ye döndü. Hakkındaki davalar nedeniyle dönüşünün ardından gözaltına alınan Zana, daha sonra serbest bırakıldı.