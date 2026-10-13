LeMan Dergisi davası görüldü

Haftalık mizah dergisi LeMan'ın Gazze'deki savaşa ilişkin yayımladığı bir karikatür nedeniyle altı çalışanı hakkında açılan davanın üçüncü duruşması bugün İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

26 Haziran 2025 tarihli sayıda yayımlanan çizimde peygamberlerin tasvir edildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında beş dergi çalışanı tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti. “Basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik” suçlamasıyla açılan davanın önceki duruşmasında dosya, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için savcılığa gönderilmişti.

DURUŞMADA YAŞANANLAR

Derginin yayın yönetmeni Aslan Özdemir ve sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Önceki celse müdahil olma talebi mahkemece reddedilen Muhammed Hasan Medineli duruşmaya katılmak ve müşteki tarafına oturmak istedi. Hakim de Medineli’nin talebinin reddedildiğini hatırlatıp salondan çıkarılmasını emretti.

Hâkim, daha sonra Tuncay Akgün’ün istinabe işleminin evrak eksikliğinden dolayı tamamlanamadığı duyurdu. Sanık avukatları da eksik hususların tamamlanmasını istedi. Yazıişleri Müdürü Aslan Özdemir, “Beyanım yok” dedi. Avukatlar, eksik hususların giderilmesi talebinde bulundu.

Mahkeme, istinabe evraklarındaki eksiklikler giderildikten sonra istinabe işlemlerinin devam etmesine karar verdi. Savcının Tuncay Akgün yönünden dosyanın ayrılması talebinin bir sonraki celse değerlendirmesine hükmeden mahkeme, davayı 2 Şubat 2027 saat 13:30’a erteledi.