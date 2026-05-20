Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: Otomobil çarpan TIR yoldan çıktı

İstanbul'da etkili olan sağanak, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kazaya neden oldu.

Saat 16.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkisi Edirne istikametinde ilerleyen bir otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle TIR'a çarptı.

SAVRULAN TIR YOLDAN ÇIKTI

Çarpışmanın etkisiyle savrulan TIR, önündeki kamyona çarptıktan sonra bariyerleri aşarak yolun dışına çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi.

TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken, araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)