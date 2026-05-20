Son Dakika | İstanbul'u sağanak vurdu: Trafik kilitlendi

AKOM'un uyarılarının ardından, şiddetli yağmur ve fırtına İstanbul'u etkisi altına aldı.

Yağışla birlikte megakentte sis de etkili olurken, trafik yoğunluğunun %83'e kadar yükseldiği görüldü. İBB Trafik Yoğunluğu Haritası'nda ise kırmızı renk hakim oldu.

İSTANBUL'DA GÖK DELİNDİ TRAFİK FELÇ OLDU

İstanbul'da trafik yoğunluğu kritik seviyelere ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası'na göre; kent genelindeki araç trafiği %83 seviyesine çıkarak sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu %78'e kadar çıkarken, Avrupa Yakası'nda ise bu oran %83'ü buldu.

Öte yandan İstanbul'da bazı bölgelerde su taşkınlarının meydana geldiği görüldü.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği, saat 11.30 ile 15.00 arasında etkili olan yağış öncesi megakenttekilere uyarılarda bulunmuştu.

Sabah saatlerinde yapılan açıklamada şunlar yer almıştı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre; Önümüzdeki 3 saatlik periyotta (20.05.2026 11:30- 20.05.2026 15:00) İstanbul'un Anadolu Yakası ile Boğaz çevrelerinde (Sarıyer, Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Beyoğlu, Fatih çevreleri) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."