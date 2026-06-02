Kütahya'da ormanlara girişler yasaklandı

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığında gerçekleştirilen "Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu" toplantısında alınan kararlara göre, il genelinde tüm ormanlık alanlara girişler, 31 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

PİKNİK SADECE BELİRLENEN ALANLARDA YAPILABİLECEK

Alınan karar doğrultusunda, vatandaşların yalnızca yetkili kurumlar tarafından belirlenen piknik alanlarını kullanabileceği belirtildi. Bu alanlar dışında ormanlık bölgelerde ve izin verilmeyen noktalarda piknik yapılmasına izin verilmeyecek.

ÇİFTÇİLER VE AVCILAR YASAK KAPSAMINDA DEĞİL

Öte yandan, alınan tedbirler kapsamında çiftçiler ile avcıların yasaktan muaf tutulduğu ifade edildi. Yetkililer, vatandaşlardan orman yangınlarına karşı duyarlı olmalarını ve alınan kurallara uymalarını istedi. (AA)