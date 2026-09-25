Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı otelde işçi eylemi! Turistler tahliye edildi

Turizmin önemli merkezlerinden Aydın Kuşadası'nda, 5 yıldızlı Ladonia Hotel Adakule'de çalışanların ücret ve mesai alacakları nedeniyle yaşadığı mağduriyet iddiası gündeme geldi.

İşçilerin iddiasına göre, aylardır maaş ve fazla mesai ödemelerinde sorun yaşanıyor. Alacaklarının ödenmesini isteyen çalışanlar, sonuç alamayınca otel önünde eylem başlattı.

"HAKLARIMIZI ALMADAN AYRILMAYACAĞIZ"

Eyleme ilişkin sosyal medyada açıklama yapan Turizm Emekçileri Sendikası (TURİZM EMEK-SEN), işçilerin verilen sürenin dolmasına rağmen alacaklarını alamadığını belirtti.

Sendikanın açıklamasında, "Verilen sürenin dolmasının ardından haklarını alamayan işçi arkadaşlarımızla birlikte Ladonia Hotels önündeyiz" ifadeleri kullanıldı.

Sendika ayrıca Bodrum emniyeti ve işveren vekiliyle görüşmeler yürütüldüğünü belirterek, çalışanların tüm hakları ödenene kadar eylemin sürdürüleceğini duyurdu.

MÜŞTERİLER BAŞKA OTELLERE TRANSFER EDİLDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından otelde konaklayan müşterilerin, Kuşadası ve çevresindeki diğer tesislere transfer edildiği belirtildi.

GECELİK FİYATLAR 20 BİN LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Ladonia Hotel Adakule, resmi olarak 5 yıldızlı otel kategorisinde yer alıyor. Tesiste konaklama ücretlerinin dönem ve oda seçeneklerine göre değişmekle birlikte gecelik ortalama 20 bin lira seviyelerine kadar çıkabildiği belirtiliyor.

Öte yandan, maaş ve mesai alacaklarına ilişkin iddialarla ilgili otel yönetiminin kamuoyuna yapacağı açıklama bekleniyor.