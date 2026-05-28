Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Müyesser Sevinç (58), 10 günlükken annesi tarafından emzirilmeyen ikiz kuzulardan birini sahiplendi. Biberonla büyüttüğü kuzuya "Çorap" adını veren Sevinç, onu bir an olsun yanından ayırmadı.

Markete, pazara, eczaneye hatta ramazanda fırında pide sırasına bile kuzusuyla birlikte giden Sevinç, Çorap'tan "kız çocuğum" diye söz ediyordu.

BAYRAM ARİFESİNDE KAYBOLDU

Ancak 6 aylık Çorap, Kurban Bayramı arifesinde evin önünden uzaklaşarak kayboldu. İznik sahilinde başıboş gezen kuzuyu esnaf Savaş ve Bülent Ocak kardeşler fark ederek yakaladı. Tam bu sırada kendi kurbanlığı kaçan bir vatandaş sahile geldi ve Çorap'ı kendi kuzusuna benzeterek teslim aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARAKOLA KOŞTU

Sokak sokak gezip kuzusunu arayan Müyesser Sevinç, esnafa daha önce çektiği videoları gösterdi. Çay ocağı işletmecisi Savaş Ocak o anları şöyle anlattı:

"Teyze ağla ağla bir hal oldu. Videoda boyunluğundaki boncukları gördük, dedik hayvan bu. Karakola gittik hep beraber. Kuzuyu verdiğimiz kişilerin bütün bilgilerini almıştık. Karakoldaki emniyet mensubu arkadaşlar da yardımcı oldu. Teyzemiz kuzusuna kavuştu."

ÇEKİLEN VİDEO KURTARICI OLDU

Kuzuyu ilk fark eden Bülent Ocak, teslim sırasında video çekmiş olmalarının işi kolaylaştırdığını belirtti:

"Video da çektik hayvanı teslim ederken, araç plakası da çıktı. Belediyeyi de aramıştık, o yüzden çok kolay oldu bulunması. Biz de çok mutlu olduk vesile olduğumuz için."

Polis ekiplerinin çalışmasıyla kuzuya ulaşıldı. Otomobilin bagajında getirilerek sahibine teslim edilen Çorap, Sevinç'in 3 tekerlekli akülü motosikletinin peşine takılarak eve döndü.

