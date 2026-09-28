Kozinoğlu soruşturmasındaki doktor evinde ölü bulunmuştu! Eşinin ifadesi ortaya çıktı

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybettiği dönemde kampüs doktoru olan 66 yaşındaki Turgay Tamer, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde dün ölü bulunmuştu. "Şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçen olayın ardından, Tamer'in Moldova'dan dönen eşi Marina Tamer'in polise verdiği ifade ortaya çıktı.

EŞİNİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

12 gün önce gittiği ülkesi Moldova’dan dönen Marina Tamer, verdiği ifadeye göre, eşine ulaşamayınca pencereden içeri girdi. İçeri giren Marina Tamer, eşi Turgay Tamer’i yerde hareketsiz halde buldu.

"ÇOK SİGARA İÇERDİ. BAŞKA BİR RAHATSIZLIĞI VAR MI BİLMİYORUM”

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Tamer’in hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın ardından cesedi bulan eşi Marina Tamer’in ifadesine başvuruldu. Habertürk'ün haberine göre, Marina Tamer ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“12 gün önce Moldova’ya gitmiştim. Bugün eve döndüm. Kapıyı çaldım, eşim cevap vermedi. Eşim telefon kullanmadığı için kendisine ulaşamadım. Bunun üzerine pencereden içeri girdim. Eşimi yerde hareketsiz buldum. Eşimin ayaklarında kan dolaşımı ile ilgili rahatsızlığı vardı. Çok sigara içerdi. Başka bir rahatsızlığı var mı bilmiyorum”

“ŞÜPHELİ ÖLÜM” OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Marina Tamer, emniyetteki ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Olay yerine çağrılan adli tabip tarafından yapılan ilk inceleme sonucunda vak'a “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçirildi.

Turgay Tamer’in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak otopsi raporunun ardından netlik kazanacak.

NE OLMUŞTU?

Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınıp serbest bırakılan eski cezaevi doktoru Turgay Tamer, dün evinde ölü bulundu.

10 Eylül’de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Turgay Tamer, 14 Eylül’de serbest bırakılmıştı. Birkaç günlüğüne yurt dışına çıkan Tamer’in eşi, cumartesi akşam saatlerinde eve döndüğünde eski cezaevi doktorunu salonda hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ve polis ekiplerince yapılan incelemelerde Tamer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Evde gerçekleştirilen ilk incelemelerde şüpheli bir duruma rastlanmadığı bildirildi. Diyabet hastası olduğu öğrenilen Tamer’in cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.