Köpeğin rahminden tam 6,75 kilo kitle çıkarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Caner Tok, 45 kilo ağırlığındaki Cane Corso cinsi köpeği Şila'yı iştahsızlık ve karın bölgesindeki anormal büyüme nedeniyle veteriner kliniğine götürdü. 6 yaşındaki Şila'ya yapılan tetkiklerde rahminde ciddi bir enfeksiyon saptandı.

Ameliyata alınan köpeğin rahminden 6 kilo 750 gram ağırlığında, tamamen iltihap ve enfeksiyonla dolu bir kitle çıkarıldı. Çıkarılan kitle, köpeğin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 15'ine denk geliyordu.

RAHMİN YÜZDE 70'İNİ KAPLADI

Ameliyatı gerçekleştiren veteriner hekim Mete Betin, Şila'nın karnındaki şişkinliği fark ettiklerinde hemen röntgen çektiklerini belirtti. Betin, röntgende boğum boğum bir görüntü ortaya çıktığını ve enfeksiyonun rahmin yaklaşık yüzde 70'ini kapladığını ifade etti.

Betin, "Ameliyat sonrasında bu büyük parçayı tarttığımızda yaklaşık 6,5 kilogram olduğunu gördük. İçi iltihap ve enfeksiyonla dolu bir uterusla karşılaştık. Köpeğin vücut ağırlığının yaklaşık yüzde 15'i kadar olan çok ciddi bir parçayı vücudundan uzaklaştırdık. Ameliyat başarılı geçti ve köpeğimiz sağlığına kavuştu" dedi.

BELİRTİLER FARK EDİLMEZSE ÖLÜME YOL AÇABİLİR

Evcil hayvan sahiplerini uyaran Betin, hastalığın iki temel nedenine dikkat çekti. Hormonal bozukluklar ve bakteriyel enfeksiyonlar bu rahatsızlığa zemin hazırlıyor. Bakteri dışarıdan tüketilen besinlerle bulaşabildiği gibi çiftleşme sırasında da geçebiliyor.

Betin, "Vatandaşlar, evcil hayvanlarında karında hızlı büyüme, aşırı su tüketimi ve halsizlik gibi şikayetler olduğunu fark ederlerse veteriner hekimlere başvursunlar. Eğer fark edilmezse rahim büyümeye devam eder ve içerideki iltihap rahim duvarını patlatarak ani sepsis ve akut ölüme kadar varabilecek ciddi bir tabloya yol açabilir" diye konuştu.

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARDI

Betin, bu tür hastalıkların genellikle gizli seyrettiğini vurguladı. Şila'nın şanslı olduğunu belirten Betin, kandaki enfeksiyon seviyesi çok fazla yükselmeden belirtilerin ortaya çıkmasının erken müdahaleyi mümkün kıldığını söyledi. Ameliyat başarıyla tamamlandı ve Şila sağlığına kavuştu.

(DHA)