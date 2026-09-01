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Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı

Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kedinin saldırısına uğrayan yavru baykuş, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Evinde koruma altına alıp beslediği minik baykuş, doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

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Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir kedinin bahçede saldırdığı yavru baykuş, vatandaşın müdahalesiyle kurtarılarak Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.

Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı - Resim : 1

Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Nuray Deniz, bahçesinde bir kedinin yavru baykuşa saldırdığını fark etti. Kediyi bölgeden uzaklaştıran Deniz, savunmasız kalan yavruyu koruma altına alarak bakmak üzere evine götürdü.

Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı - Resim : 2

YAVRU BAYKUŞA EVDE BAKTILAR

Küçük baykuşa evinde yiyecek ve su veren Deniz, ardından baykuşun durumunu yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye gelen Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yavru baykuşu Deniz'den teslim aldı.

Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı - Resim : 3

TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK

Yetkililer, yavru baykuşun tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.

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(DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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