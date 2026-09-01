Halk TV Türkiye Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı

Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kedinin saldırısına uğrayan yavru baykuş, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Evinde koruma altına alıp beslediği minik baykuş, doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.