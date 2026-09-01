Az kalsın akşam yemeği oluyordu: Son anda kurtarıldı
Edirne'nin İpsala ilçesinde bir kedinin saldırısına uğrayan yavru baykuş, duyarlı bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Evinde koruma altına alıp beslediği minik baykuş, doğaya bırakılmak üzere Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.
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Edirne'nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde bir kedinin bahçede saldırdığı yavru baykuş, vatandaşın müdahalesiyle kurtarılarak Doğa Koruma ekiplerine teslim edildi.
Yenikarpuzlu beldesinde yaşayan Nuray Deniz, bahçesinde bir kedinin yavru baykuşa saldırdığını fark etti. Kediyi bölgeden uzaklaştıran Deniz, savunmasız kalan yavruyu koruma altına alarak bakmak üzere evine götürdü.
YAVRU BAYKUŞA EVDE BAKTILAR
Küçük baykuşa evinde yiyecek ve su veren Deniz, ardından baykuşun durumunu yetkililere bildirdi. İhbarın üzerine bölgeye gelen Keşan Gala Gölü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yavru baykuşu Deniz'den teslim aldı.
TEDAVİNİN ARDINDAN DOĞAYA BIRAKILACAK
Yetkililer, yavru baykuşun tedavi ve bakım sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını bildirdi.
(DHA)
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi