Köpeği sopayla darbeden şüpheli ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Adana’nın Sarıçam ilçesine bağlı Kepeztepe Mahallesi’nde dün yaşanan olayda, 25 yaşındaki çiftçi İbrahim Arap'a ait 'Kurzhaar' cinsi 'Boncuk' isimli köpek, komşusu S.Z. tarafından sopayla darbedildi. Ağır yaralanan köpek tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren S.Z. jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

GÜVENLİK KAMERALARI ŞİDDETİ KAYDETTİ

İşlerini halletmek için gittiği Adana merkezden dönen İbrahim Arap, inşaatta barınan köpeğini kanlar içinde buldu. Durumun ardından çevre güvenlik kameralarını inceleyen Arap, komşusu S.Z.'nin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiğini tespit etti. Kayıtlarda, S.Z.’nin inşaatta uyuyan Boncuk’u önce kovaladığı, ardından elindeki sopayla art arda vurduğu yer aldı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI

Görüntüleri izledikten sonra jandarma karakoluna giden İbrahim Arap, komşusu hakkında şikayette bulundu. Karakola çağrılan S.Z., ifadesinde köpeğin tavuklarına saldırdığını ve tavuklarını yediğini iddia ederek şiddet uyguladığını kabul etti. Şüpheli S.Z., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest kaldı.

"ÇOCUKLARA DA ZARAR VEREBİLİR"

Olayın ardından yaşadıklarını anlatan İbrahim Arap, güvenlik endişesini şu sözlerle dile getirdi:

“Adana’da işlerimi halletmeye gitmiştim. Eve döndüğümde köpeğim Boncuk’u kanlar içerisinde, yürüyemez halde gördüm. Hemen veteriner hekim çağırdım ve köpeğimi tedavi ettirdim. Şu an durumu iyi ancak tedavisi sürüyor. Daha sonra güvenlik kameralarını incelediğimde komşum S.Z.’nin köpeğime sopayla vurduğunu gördüm. Hemen karakola giderek şikayetçi oldum. S.Z.’nin, köpeğimi tavuklarını yediği gerekçesiyle darbettiğini öğrendim. Bunu benim köpeğime yapan kişi, sokakta oyun oynayan çocuklarıma da zarar verebilir. Bugün köpeğime saldıran, yarın çocuklarımıza saldırır. Yetkililerden bu şahıs hakkında gereken işlemlerin yapılmasını istiyorum. Veteriner masraflarını karşılamakta zorlanıyorum.” (DHA)