Konya'da sağanak taşkınlara neden oldu: Ev ve iş yerleri sular altında

Konya'nın Selçuklu ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, taşkınlara ve su baskınlarına neden oldu. Zemin katta bulunan bazı ev ve iş yerleri sular altında kalırken, mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Kent merkezine yakın kırsal mahallelerde başlayan şiddetli yağış, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dağlardan gelen yoğun yağmur suları nedeniyle rögarların yetersiz kalması, cadde ve sokaklarda su taşkınlarına yol açtı. Taşkınlar sonucunda zemin katta yer alan bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk çekerken, araçlarının içerisinde mahsur kalan vatandaşların yardımına AFAD ekipleri koştu. AFAD görevlileri, mahsur kalan kişileri güvenli bir şekilde kurtardı.

Bölgedeki su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları gidermek amacıyla harekete geçen Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediyesi ekiplerinin, taşkın yaşanan noktalardaki müdahale ve tahliye çalışmaları devam ediyor. (DHA)