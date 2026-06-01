Komşuların tartışması silahlı kavgaya dönüştü: Avukat ve mali müşavir yaralandı

Şanlıurfa Hamidiye Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Olay, binanın giriş katındaki ortak ofiste meydana geldi.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Ortak ofiste bulunan avukat R.T. ile mali müşavir Ü.T. ve binanın 3'üncü katında oturan komşuları arasında tartışma çıktı. Sebebi henüz bilinmeyen ve kısa sürede büyüyen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucu avukat R.T. ile mali müşavir Ü.T. yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Silah seslerini duyan bina sakinleri ve çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan R.T. ve Ü.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)