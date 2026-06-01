Sosyal medyada çıkan kavga ölüme yol açtı: 1 ölü 1 yaralı

Batman'da, 2 grup arasında sanal medyada tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından 2 grubun bir araya gelmesiyle aralarında silahlı kavga çıktı. Çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki Barış Ak hayatını kaybetti, 22 yaşındaki İ.K. ise yaralandı.

Batman'ın Petrolkent Mahallesi 2865'inci Sokak'ta meydana gelen olay, dün gece geç saatlerde yaşandı.

İddiaya göre, sosyal medyada Barış Ak ile A.K. arasında yapılan canlı yayın sırasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Medyadaki tartışmanın ardından her iki taraf da yakınlarını yanına alarak sokakta bir araya geldi. Sokakta tartışmaya devam eden 2 grubun kavgasilahlı tartışmaya dönüştü. Olay sırasında Barış Ak ile İ.K. yaralandı.

OLAY YERİNDE 8 BOŞ KOVAN

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralananlara olay yerinde ilk müdahale yapılmasının ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. 19 yaşındaki yaralı Barış Ak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İ.K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Daha sonra polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak farklı çaplarda 8 boş kovan buldu. Soruşturma kapsamında 22 yaşındaki İ.K., 19 yaşındaki A.K., 25 yaşındaki H.B., 29 yaşındaki E.B. (29) ve 22 yaşındaki R.Ö. gözaltına alındı. Olaya karıştıkları tespit edilen diğer iki kişi, 37 yaşındaki F.A. ve 20 yaşındaki S.Ç.'nin ise yakalanması için çalışmalar hâlâ devam ediyor. (DHA)

