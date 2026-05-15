Kızılay yöneticisinin kadınları aşağılayan paylaşımına tepki: Görevden alınması gerekir

Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli sosyal medya hesabından tepkilere neden olan paylaşımda bulundu. Paylaşıma tepki gösterenlerden biri de CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç oldu.

Kızılay’ın tarafsız ve toplumun ortak vicdanını temsil eden bir kurum olması gerektiğini vurgulayan Genç, Beydilli’nin görevden alınması ve Kızılay Genel Merkezi’nin kamuoyundan özür dilemesi çağrısında bulundu.

"GERİCİ ZİHNİYETİN AÇIK YANSIMASI"

CHP’li Aşkın Genç, verdiği tepkide söz konusu paylaşımın kadınların eğitim hakkını hedef aldığını ve laik düzeni hedef alan gerici bir zihniyetin açık bir yansıması olduğunu söyledi.

"AÇIKÇA ŞERİAT ÇAĞRISI"

Kızılay yöneticisinin paylaştığı videonun kız çocuklarının eğitim hakkını hedef alıp şeriat çağrısının açıkça yapıldığını ifade eden Genç, bu anlayışın Atatürk'ün kurduğu laik Cumhuriyet'e de meydan okuduğunun altını çizdi.

Kızılay'ın siyasi tartışmaların değil insanlığın ve tarafsız yardım anlayışının kurumu olmak zorunda olduğunu hatırlatan Genç, son dönemde kurumun 'çadır skandalı' gibi olaylar ile anıldığını ifade edip Kızılay Genel Merkezi'ne çağrıda bulundu.

Paylaşımı yapan yöneticinin derhal görevden alınması gerektiğini ve kamuoyundan özür dilenmesi gerektiğini belirten Genç'in tepkisi şu şekilde oldu:

“Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli’nin sosyal medya hesabından paylaştığı video; kadınların eğitim hakkını, çalışma hayatındaki yerini ve Cumhuriyet’in laik hukuk düzenini hedef alan gerici bir zihniyetin açık yansımasıdır. Videoda kadınların kamusal yaşamdan çekilmesi savunulmakta, kız çocuklarının eğitim hakkı tartışmaya açılmakta ve açıkça şeriat çağrısı yapılmaktadır. Bu anlayış; Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu laik Cumhuriyet’e, Anayasa’nın eşit yurttaşlık ilkesine ve Cumhuriyet devrimlerine açıkça meydan okumaktır. Cumhuriyet kadını; birilerinin izniyle değil, Atatürk’ün öncülüğünde verilen büyük mücadeleyle eğitim hakkını, seçme-seçilme hakkını ve toplumsal hayattaki yerini kazanmıştır. Hiç kimse kadınlara nasıl yaşayacağını, okuyup okumayacağını, çalışıp çalışmayacağını dayatamaz. Daha vahim olan ise bu paylaşımı yapan kişinin, Kızılay'ı gibi milletimizin ortak vicdanını temsil etmesi gereken bir kurumun Kayseri’deki başkanı olmasıdır. Kızılay; ideolojik ve siyasal tartışmaların değil, insanlığın, dayanışmanın ve tarafsız yardım anlayışının kurumu olmak zorundadır. Ancak ne yazık ki son yıllarda Kızılay’ın adı; deprem dönemindeki çadır skandalıyla, tartışmalı uygulamalarla ve güven kaybıyla anılır hâle getirilmiştir. Kayseri’de daha önce “kan merkezi yapılması” şartıyla bağışlanan bir binanın farklı amaçlarla kullanılması da kamuoyunda ciddi rahatsızlık yaratmıştır. Şimdi ise aynı kurumun il başkanı, kadınları hedef alan gerici bir paylaşımın altına imza atmaktadır. Buradan Kızılay Genel Merkezi’ne açık çağrıda bulunuyorum: Bu paylaşım hakkında derhâl işlem yapılmalı, Cafer Beydilli görevden alınmalı ve kamuoyundan açıkça özür dilenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir. Bu ülkenin kadınları; okulda, iş hayatında, siyasette, üretimde ve yaşamın her alanında var olmaya devam edecektir. Cumhuriyet değerlerini, laikliği ve kadınların eşit yurttaşlık hakkını hedef alan hiçbir anlayışa sessiz kalmayacağız.”

TEPKİLER SONRASI AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrasında tepkilerin odağında olan Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli paylaşımın yanlışlıkla yapıldığını ve varkediliği anda da kaldırıldığını söyledi.

"Kamuoyuna yansıyan paylaşım, şahsi sosyal medya hesabımda sehven gerçekleşen bir etkileşim sonucu oluşmuştur. Kurumsal değerlerimizi ve toplumsal hassasiyetleri yansıtmayan bu durum, fark edildiği anda kaldırılmıştır."