Kırıkkale’de boş arazide erkek cesedi bulundu: 2 şüpheli gözaltında

Kırıkkale'de boş bir arazide 25 yaşındaki Erkan Düz'ün cansız bedeni bulundu. Olay, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 708’inci Sokak’ta meydana geldi. Boş arazide bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede yaşamını yitiren kişinin Erkan Düz (25) olduğu tespit edildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Düz’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin olayın aydınlatılması amacıyla yürüttüğü çalışma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.