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Halk TV Türkiye Kıraathanede ölü bulundu: Soruşturmada 2 gözaltı

Kıraathanede ölü bulundu: Soruşturmada 2 gözaltı

Manisa'da Mehmet Gök'ün kıraathanede ölü bulunması üzerine soruşturma başlatıldı. Şüpheli ölümle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Kıraathanede ölü bulundu: Soruşturmada 2 gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kıraathaneye gelen dükkan sahibi bir kişiyi masa üzerinde hareketsiz halde bulundu.

Kıraathane sahibinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine Eski Cami Mahallesi'ndeki dükkana polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kıraathanede ölü bulundu: Soruşturmada 2 gözaltı - Resim : 1

KIRATTHANE MASASINDA ÖLÜ BULUNDU

Ekiplerce yapılan incelemelerde adının Mehmet Gök olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemenin ardından 35 yaşındaki Gök’ün cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Kıraathanede ölü bulundu: Soruşturmada 2 gözaltı - Resim : 2
Manisa'da şüpheli şekilde hayatını kaybeden Mehmet Gök
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MANİSA'DAKİ ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Gök'ün ölü bulunmasına ilişkin isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan, Gök'ün ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Ölüm Manisa Polis
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