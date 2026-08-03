Kira bedelleri esnafı isyan ettirdi: Rakamları duyan iş yerinden vazgeçiyor

6 Şubat depremlerinde tamamen yıkılan Malatya kent merkezinde inşa edilen yeni iş yerleri teslim edilmeye başlanırken, mülk sahiplerinin talep ettiği yüksek kiralar çarşının yeniden canlanmasının önündeki en büyük engellerden biri olarak gösteriliyor. Teslim edilen çok sayıda iş yerinde "kiralık" ilanları bulunmasına rağmen yüksek kira bedelleri nedeniyle esnaf yeni dükkânlara taşınmaya sıcak bakmıyor.

6 Şubat depremlerinin ardından yeniden inşa edilen Akpınar Meydanı'nda incelemelerde bulunan Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, yüksek kira taleplerinin çarşının yeniden ayağa kalkmasını zorlaştırdığını söyledi.

"PASAJLARDA KİRALAR 300-400 BİN LİRA"

Akpınar Meydanı'nın Malatya'nın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunu belirten Özgül, şunları söyledi:

"Şimdi burada dükkânlar yaklaşık 10 ile 20 metrekare arasında. Burada esnaf arkadaşlarımıza da sorduk. Onların da belirttiği gibi yıllık kiralar 300 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Malatya, 6 Şubat'tan sonra yeniden ayağa kalkıyor. Yani burada herkesin taşın altına elini koyması lazım. Malatya'nın ayağa kalkması için özellikle çarşı merkezindeki mülk sahiplerinin taşın altına elini koyması gerekiyor. Esnafa, kiracı esnafa yardımcı olmaları lazım. Gerçekten ticaretimiz, ekonomik şartlara göre çok durgun. Bu kiralar tamam, bu yıl verilebilir ama önümüzdeki yıllarda bu kiraları vermek mümkün olmayacaktır. Çünkü her yıl TEFE-TÜFE'ye göre kiralar artış gösteriyor.”

“CADDE ÜZERİNDE KİRALAR ÇOK YÜKSEK”

Cadde üzerinde kiraların çok daha yüksek olduğunu makul seviyeye çekilmesi gerektiğini belirten Özgül, şu ifadeleri kullandı:

“Burada yıllık kiralar 300 bin ile 400 bin lira arasında değişiyor. Cadde üzerlerinde ise durum biraz daha farklı. Kışla Caddesi ve İstasyon Caddesi, Emeksiz'e kadar olan bölgelerde kiralar gerçekten çok yüksek. Bunların makul seviyelere çekilmesi gerekiyor. Özellikle çarşının bir an önce ayağa kalkması gerekiyor. Burada herkese bir görev düşüyor. Caddedeki dükkânlara bir bakın; yüzde 90'ı hâlâ boş. Bunun nedeni de kiraların yüksek olması. Şimdi burada bir ilan var. İlan sahibine sorduk. Burası yaklaşık 20-25 metrekarelik pasaj içindeki bir dükkân. Bunun için 800 bin lira istiyorlar. Bana göre buranın yıllık kirası 350-400 bin lira civarında olmalı. 800 bin lira gerçekten çok yüksek."

"KİRALARI DUYAN ESNAF GERİ DÖNÜYOR"

Akpınar Çarşısı'nda berberlik yapan bir esnaf da yıllık 320 bin lira kira ödediğini belirterek, yaşanan sorunu şöyle anlattı:

"Ben buraya yıllık 320 bin lira kira veriyorum. Daha önce Akpınar'da Öztaşlar Pasajı'ndaydım. 21 yıl orada kiracıydım. Orada kiralar çok uygundu. Şimdi kiralar çok yüksek. Gelen esnaf çok oluyor. Ancak kiraları duyan geri dönüyor.”

"MÜLK SATAR GİBİ DÜKKÂN KİRASI İSTİYORLAR"

Berber Nurettin Dağ ise yüksek kira taleplerinin çarşıyı olumsuz etkilediğini belirterek şunları söyledi:

“Mülk satar gibi dükkân kiraları istiyorlar. Bunlara devletin bir düzenleme yapmasını istiyoruz. Hiçbir esnaf buraları tutmadı. Konteyner çarşılar da kaldırılmadı. Sadece Akpınar'daki kaldırıldı. Diğer yerlerde konteynerler hâlâ duruyor. Konteynerler kaldırılmadığı için de insanlar buraya gelmiyor. Kiralar pahalı. Devletin buna el atması lazım."

"BU KİRALARLA ESNAFIN AYAKTA KALMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren bir esnaf ise kira bedellerinin sürdürülebilir olmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Benim Akpınar’da Matim’de de bir tane var. Ben buraya yeni taşındım. Kiralar yüksek. 700 bin lira, 800 bin lira, 1 milyon, 1 milyon 200 bin, hatta 1 milyon 500 bin lira isteyenler var. Kiralar genel olarak çok yüksek. Bu çarşı bu şekilde devam ederse zaten kimse bu kiralarla seneye işini sürdüremez. Açıkçası sıkıntılı bir durum. Bence bu büyüklükte, yaklaşık 30 metrekare bir dükkânın yıllık kirası 200-250 bin lira olması gerekir. Bunun üzerindeki rakamlar bana göre fazla. Ama hiçbir şekilde yardımcı olmuyorlar."

(ANKA)