Kılıçkaya Barajı taştı: Belediye tesisleri su altında kaldı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde bu yıl etkili olan bereketli yağışlar, Kılıçkaya Barajı’nın tam kapasiteye ulaşmasını sağladı. Maksimum seviyeye ulaşan baraj suları taşarak çevredeki tesisleri etkisi altına aldı.

MESİRE ALANI VE SOSYAL TESİSLER SULAR ALTINDA

İlçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunan Kılıçkaya Barajı’nda su seviyesi, yağışların ardından baraj setini aşma noktasına geldi. Barajın taşmasıyla birlikte, bölge halkının özellikle hafta sonları yoğun ilgi gösterdiği mesire alanları tamamen suyla kaplandı.

Suşehri Belediyesi Sosyal Tesisleri de yükselen sulardan etkilenerek su altında kaldı.

"CUMARTESİ GÜNÜ PİKNİK YAPMIŞTIK, BUGÜN ORASI SULAR ALTINDA KALDI"

Belediye Sosyal Tesislerine gelen Adem Yılmaz, "Bu sene sürekli yağmur yağdı. Cumartesi günü söğüt ağaçları altında piknik yaptık, bugün orası sular altında kaldı. Kılıçkaya Barajı’nda genç ve yaşlılar burada piknik yapıp eğleniyorlar. Bu sene kış boyu; kar ve yağmur çok yağdı. Baraj tamamen doldu" ifadelerini kullandı. (DHA)