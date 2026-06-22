Kılıçdaroğlu'nun kayıp poşet iddiasını iktidar medyası da yalanladı

Mahkemenin mutlak butlan kararıyla CHP'ye atanan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, katıldığı bir televizyon programında CHP'li vekillere yönelik "Meclis'te 250 bin dolar poşet içinde unutuldu ve tutanak tutuldu" iddiasını iktidar medyası yalanaladı..

Öte yandan söz konusu iddiaya adı karışan CHP'li milletvekillerinin 2024 yılında bizzat talep ettiği Meclis soruşturmasında, yüzlerce saatlik kamera kaydı incelenmesine rağmen ne bir poşet ne de iddia edilen tutanağa rastlandığı ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU: MECLİSTE 250 BİN DOLAR POŞET İÇİNDE UNUTULMUŞ

Kılıçdaroğlu, Meclis'te unutulan bir para poşeti olduğunu ve bunun kayıt altına alındığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı:

"Kendilerinden para istendiğine dair itiraflar var. Bir parti, belediyeden para isteyemez. Bu belediye başkanına git rüşvet al demektir. Hazineden gelen parayla belediyeden gelen kıyak aynı şey olur mu? İlkokul mezunu bir gariban bile böyle şey olmaz der. 'Sayın Özel, bu yanlıştır' denmiyor. O genel başkan yardımcılarından tazminat davası açan var mı? Bu adam ben rüşvet verdim diyor, niye takip etmiyorsunuz. Mecliste 250 bin dolar poşet içinde unutulmuş, haberi yazan hakkında niye dava açılmıyor. Ben o Meclis Başkanı'nın da neler yaptığını gayet iyi biliyorum. Tutanak tutuldu... Bu haberi yapan kişi hakkında dava açmaz mısınız? Bunlar sorgulanmadan ahlaki üstünlüğü sağlayamazsınız. Ahlaklı olmak başka bir şeydir? Siyasi demeç verirsiniz, siyasi tutuklu olursunuz, bunların tamamına saygım vardır. Ama kişisel çıkara dönük, zenginleşmeye dönük kapıyı CHP açamaz, tarihinde açmamıştır."

KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Lİ VEKİLLERE YÖNELİK İTHAMLARINI İKTİDAR MEDYASI YALANLADI

Kılıçdaroğlu'nun bu iddialarına yanıt, iktidar medyasından geldi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Fatih Çekirge, Kılıçdaroğlu'nun "Tutanak tutuldu" söylemini resmi verilerle yalanladı. Çekirge, süreci ve Meclis yönetiminin tespitlerini köşesine şu satırlarla taşıdı:

"Biliyorsunuz; Serde yıllarca Ankara’da gazetecilik günleri olduğu için; Arada kulislere girmeden olmuyor. İşte başka bir iddia ve başka bir konu: Birileri 'TBMM’de içinde para dolu poşet bulundu. Örtbas edildi' türünden iddialar ortaya atıyor. Ve bu iddiaları önceki gün yine gündeme getiriyorlar. Peki doğrusu ne? En yetkili isimlere sordum. Araştırdım. İşte ulaştığım sonuçlar: Ortada poşet falan yok."

Nereden bildiğini sorusuna ise Çekirge, yürütülen resmi tahkikatı adres göstererek detaylı bir yanıt verdi:

"Bu iddia 2024 seçimleri sırasında gündeme geliyor. Yüzlerce saat kamera kayıdı izleniyor. Anlaşılıyor ki ortada ne bulunmuş bir poşet ne de poşetin bulunduğuna ilişkin bir tutanak var. Sonuçta somut bir delil bulunamamış."

2024'TEKİ HABERİN PERDE ARKASI: VEKİLLER BİZZAT KENDİLERİNİ İHBAR ETMİŞTİ

Kılıçdaroğlu'nun bugün yeniden siyaset sahnesine sürdüğü, Fatih Çekirge'nin ise "Somut delil bulunamamış" dediği olayın temeli, 4 Mart 2024 tarihinde dolaşıma sokulan bir habere dayanıyor. O dönem dolaşıma sokulan söylentiler, CHP'li isimlerin bizzat kendi girişimleriyle resmi bir incelemeye dönüştürülmüştü.

Söz konusu iddialarda, Meclis'te bir CHP milletvekilinin odasında poşet içinde 250 bin dolar bulunduğu ve paranın CHP Malatya Milletvekili ve Büyükşehir Belediye Başkan adayı Veli Ağbaba'ya ait olduğu öne sürüldü. Ağbaba, iddiaların yayılması üzerine derhal bir açıklama yaparak durumu kesin bir dille yalanladı. Bununla yetinmeyen Ağbaba, iddiaların araştırılması ve Meclis'teki kamera görüntülerinin incelenmesi için TBMM Başkanlığına bizzat dilekçe vereceğini duyurdu.

Aynı süreçte, sosyal medyada dolaşıma giren haberlerde ismi geçirilen bir diğer kişi olan CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun da iddiaların hedefi oldu. Torun da, poşetin kendi odasında bulunduğu yönündeki söylemleri reddederek konuya ilişkin TBMM'de gerekli araştırmaların yapılması talebiyle dilekçe vereceğini bildirdi.

İsmi geçen CHP milletvekillerinin TBMM Başkanlığına verdiği dilekçeler doğrultusunda, iddialar sümen altı edilmedi; aksine TBMM Genel Sekreterliği resmi bir muhakkik tayin ederek iddialarla ilgili gerekli çalışmayı başlattı.