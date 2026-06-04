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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'nun ekibi tek tek vekil aramalarına başladı: Geç olmadan bize katılın

Kılıçdaroğlu'nun ekibi tek tek vekil aramalarına başladı: Geç olmadan bize katılın

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi Özgür Özel'in tarafında yer alan vekilleri tek tek aramaya başladı. Kılıçdaroğlu'nun "çok üzüldüğü" belirtilen ikna turunda, "Geç olmadan bize katılın" denildi. Aranan vekillerin “Özel’e desteğini” tekrarladığı öğrenildi.

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Kılıçdaroğlu'nun ekibi tek tek vekil aramalarına başladı: Geç olmadan bize katılın
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Mutlak butlan kararının ardından CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partideki ağırlığını artırmak için ekibiyle hamlelere başladı. Kılıçdaroğlu'nun 18 kişilik yeni kurmay ekibi, Meclis grubunda Özgür Özel'e destek veren milletvekillerini kendi saflarına çekmek için "ikna turu" telefon aramalarına başladı.

KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ TEK TEK VEKİL ARAMALARINA BAŞLADI

Mahkeme kararıyla yönetime gelen Kılıçdaroğlu, A takımını oluştururken Özgür Özel'in "çaresizliğin listesi" olarak adlandırdığı18 kişilik yeni MYK'sını duyurdu. Listede, mutlak butlan kararına yönelik eleştirilerle tanınan Necdet Saraç ve kurultay davası itirafçılarından Veysi Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık gibi isimlerin yer alması dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi tek tek vekil aramalarına başladı: Geç olmadan bize katılın - Resim : 1

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, parti içinde oluşan "iki farklı CHP" görüntüsü Meclis grubunda da görülürken Kılıçdaroğlu'nun ekibi sayıyı artırmak için çalışmalara başladı. Özgür Özel'i destekleyen vekillerin büyük çoğunluğu oluşturduğu görülürken Kılıçdaroğlu cephesinde yer alan vekil sayısının 30'u bulmadığı öne sürüldü.

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Dengesizliği gidermek isteyen Kılıçdaroğlu'nun ekibi, Özel'e destek veren isimleri "Yakında hareket alanı kalmayacak" diyerek markaja aldı.

"GEÇ OLMADAN BİZE KATILIN"

Kılıçdaroğlu’na yakın isimler tarafından yürütülen telefon trafiğinin detayları ortaya çıkarken vekiller aramaları doğruladı.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi tek tek vekil aramalarına başladı: Geç olmadan bize katılın - Resim : 3

Bir milletvekili, kendisini arayan kişinin “Kemal Bey sizi yanında görmek istiyor, Özel’in yakında hareket alanı kalmayacak, geç olmadan bize katılın” dediğini aktardı.

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İkna turunda vekillere, “Sizin orada ne işiniz var, Kemal Bey çok üzülüyor” denildiği de öne sürüldü.

Kılıçdaroğlu'nun ekibi tek tek vekil aramalarına başladı: Geç olmadan bize katılın - Resim : 5

Tüm bu girişimlere rağmen, aranan milletvekillerinin Özgür Özel’e verdikleri desteği yineledikleri öğrenildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kemal Kılıçdaroğlu CHP Özgür Özel
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