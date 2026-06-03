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Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetimi CHP'yi bilmiyor: Partiyi AKP ile karıştırdı

Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetimi CHP'yi bilmiyor: Partiyi AKP ile karıştırdı

CHP'nin butlan yönetimi dün MYK üyelerini açıkladı. Yönetimin sözcüsü Müslim Sarı, açıklamasında CHP'de bulunmayan "Merkez Yürütme Kurulu" ifadesini kullandı. Bu organ AKP'de yer alırken, CHP'deki karşılığı "Merkez Yönetim Kurulu" olarak geçiyor.

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Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetimi CHP'yi bilmiyor: Partiyi AKP ile karıştırdı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilmesinin ardından dün A takımı da açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği eski CHP milletvekili Müslim Sarı, yaptığı açıklamada yeni yönetimde yer alan isimleri duyurdu.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU DEDİ, AKP'NİN ORGANINI CHP'YE TAŞIDI

Sarı, MYK toplantısının ardından dün akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Henüz tamamlamış olduğumuz Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı, yarın (3 Haziran Çarşamba) saat 14.00'te Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Ancak Sarı'nın kullandığı ifade CHP'nin örgüt yapısıyla örtüşmüyor. CHP'de "Merkez Yürütme Kurulu" adlı bir organ bulunmazken, partinin karar organı "Merkez Yönetim Kurulu" olarak adlandırılıyor. "Merkez Yürütme Kurulu" ise AKP'nin parti yapılanmasında yer alan bir organ.

Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetimi CHP'yi bilmiyor: Partiyi AKP ile karıştırdı - Resim : 1

Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetimi CHP'yi bilmiyor: Partiyi AKP ile karıştırdı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Mutlak butlan
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