Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetimi CHP'yi bilmiyor: Partiyi AKP ile karıştırdı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilmesinin ardından dün A takımı da açıklandı. Kılıçdaroğlu'nun parti sözcüsü olarak görevlendirdiği eski CHP milletvekili Müslim Sarı, yaptığı açıklamada yeni yönetimde yer alan isimleri duyurdu.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU DEDİ, AKP'NİN ORGANINI CHP'YE TAŞIDI

Sarı, MYK toplantısının ardından dün akşam sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Henüz tamamlamış olduğumuz Merkez Yürütme Kurulu toplantısına ilişkin ayrıntılı açıklamalarımızı, yarın (3 Haziran Çarşamba) saat 14.00'te Genel Merkezimizde düzenleyeceğimiz basın toplantısıyla kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerine yer verildi.

Ancak Sarı'nın kullandığı ifade CHP'nin örgüt yapısıyla örtüşmüyor. CHP'de "Merkez Yürütme Kurulu" adlı bir organ bulunmazken, partinin karar organı "Merkez Yönetim Kurulu" olarak adlandırılıyor. "Merkez Yürütme Kurulu" ise AKP'nin parti yapılanmasında yer alan bir organ.