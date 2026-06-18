Kılıçdaroğlu’na destek veren sanatçılar listesinden ismini sildirdi! Haberi olmadan imzası eklenmiş

Mutlak butlan kararı ile CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren sanatçılar listesinde ismi yer alan Rahmi Saltuk, söz konusu metin ve imza bildirisinden haberi olmadığını belirterek ismini listeden çıkardı.

Sol Haber'e konuşan Saltuk, şarkılarının kullanılmasında sakınca görmediğini ancak bahsi geçen imza ve çağrı metninden ise haberdar olmadığını söyledi.

İmza metninden yakınları aracılığıyla haberdar olduğunu söyleyen Rahmi Saltuk, yaşananları şöyle anlattı:

"Hemen Berhan Şimşek'i aradım. Adımı sildirtmesini istedim. Sanırım bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben 'Sesimizi kullanamaz izin vermiyoruz' diyen bir bildiri yayımladığı için Berhan beni aradı. Konuştuk. Ben de ona 'Sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne de sonra karşılık istemiyorum' dedim. Bu diyaloğu, belge olsun diye kendisine yazılı mesaj olarak da ilettim. Ama imza bildirisinden sonradan haberim oldu."