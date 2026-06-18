Kılıçdaroğlu’na destek veren sanatçılar listesinden ismini sildirdi! Haberi olmadan imzası eklenmiş
Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren sanatçılar arasında adı bulunan Rahmi Saltuk'un imza metninden haberinin olmadığı ortaya çıktı. Metne imza atmadığını söyleyen Saltuk, adını listeden sildirdi.
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Mutlak butlan kararı ile CHP'nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’na destek veren sanatçılar listesinde ismi yer alan Rahmi Saltuk, söz konusu metin ve imza bildirisinden haberi olmadığını belirterek ismini listeden çıkardı.
Sol Haber'e konuşan Saltuk, şarkılarının kullanılmasında sakınca görmediğini ancak bahsi geçen imza ve çağrı metninden ise haberdar olmadığını söyledi.
"ADIMI SİLDİRTMESİNİ İSTEDİM"
İmza metninden yakınları aracılığıyla haberdar olduğunu söyleyen Rahmi Saltuk, yaşananları şöyle anlattı:
"Hemen Berhan Şimşek'i aradım. Adımı sildirtmesini istedim. Sanırım bir grup, Kemal Kılıçdaroğlu'na hitaben 'Sesimizi kullanamaz izin vermiyoruz' diyen bir bildiri yayımladığı için Berhan beni aradı. Konuştuk. Ben de ona 'Sesimi kullanabilirsiniz. Ne şimdi ne de sonra karşılık istemiyorum' dedim. Bu diyaloğu, belge olsun diye kendisine yazılı mesaj olarak da ilettim. Ama imza bildirisinden sonradan haberim oldu."
Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan kararıyla CHP'nin başına getirilmesinin ardından aralarında Selda Bağcan ve Zülfü Livaneli gibi sanatçıların bulunduğu isimler eserlerinin butlan yönetimi tarafından kullanılmasını yasaklamıştı.
Kaynak: Halk TV Haber Merkezi