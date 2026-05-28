Kılıçdaroğlu yönetimi CHP İzmir hesabına el koydu: Yeni adres paylaşıldı

Kılıçdaroğlu yönetimi CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook sayfasına el konulmasının ardından, şimdi de İzmir İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına el koydu.

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, İstanbul'un ardından İzmir İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına da el koydu. İl Başkanı Çağatay Güç, yaşanan gelişmeyi X hesabından duyurdu.

ÇAĞATAY GÜÇ'TEN AÇIKLAMA

Güç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyu ve basına önemle arz olunur; CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır.”

İSTANBUL'UN FACEBOOK HESABINA DA EL KONULMUŞTU

Daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına da el konulmuş, başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda yeni hesabın linki duyurulmuştu. İzmir'deki el koyma işlemi Kılıçdaroğlu yönetiminin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'nin sosyal medya hesaplarına yönelik müdahalelerinin sonuncusu olarak kayda geçti.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
