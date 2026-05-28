Kılıçdaroğlu yönetimi CHP İzmir hesabına el koydu: Yeni adres paylaşıldı

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP yönetimine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, İstanbul'un ardından İzmir İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına da el koydu. İl Başkanı Çağatay Güç, yaşanan gelişmeyi X hesabından duyurdu.

ÇAĞATAY GÜÇ'TEN AÇIKLAMA

Güç, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Kamuoyu ve basına önemle arz olunur; CHP İzmir İl Başkanlığımızın kullanımına ait bulunan Facebook sayfası, bilgimiz dahilinde olmayan bir müdahaleyle yönetimimizden alınmıştır. Bahsi geçen sayfadan yapılan duyuru ve paylaşımlar; delegelerimizin oyuyla oluşan irade ve kurumsal meşruiyetimiz dışındadır.”

İSTANBUL'UN FACEBOOK HESABINA DA EL KONULMUŞTU

Daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın Facebook hesabına da el konulmuş, başkanlığın X hesabından yapılan paylaşımda yeni hesabın linki duyurulmuştu. İzmir'deki el koyma işlemi Kılıçdaroğlu yönetiminin 'mutlak butlan' kararının ardından CHP'nin sosyal medya hesaplarına yönelik müdahalelerinin sonuncusu olarak kayda geçti.