Kılıçdaroğlu kime gitse kabul ettiremedi: CHP'de 21 il başkanlığı boşta kaldı

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu'nun örgütlerde başlattığı değişim süreci yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Göreve dönüşünün ardından 36 il başkanını görevden ihraç eden Kılıçdaroğlu'nun, görevden aldığı başkanların büyük çoğunluğunun yerine atama yapmaması tartışma yarattı.

KILIÇDAROĞLU KİME GİTSE KABUL ETTİREMEDİ

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, CHP lideri Özgür Özel'e yakın isimler, yeni yönetimin il başkanlıkları için uygun isim bulmakta zorlandığını öne sürdü.

Özel'in kurmayları, "Atama yapabilmek için onlarca kişiye teklif götürüyorlar ancak kimse kabul etmiyor. Genel Merkez adeta yönetim krizi yaşıyor. Bu süreç devam ederse teşkilatların kapısına kilit vurmak zorunda kalabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'DE 21 İL BAŞKANLIĞI BOŞTA KALDI

Butlan yönetimi ise iddiaları reddederek sürecin aceleye getirilmediğini savundu. Butlan kaynakları, bazı illerde il başkanlığı için çok sayıda başvuru bulunduğunu, adayların tek tek değerlendirildiğini ve ortak mutabakat sağlanan isimlerin görevlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

"Çok fazla aday oluyor. Adaylar arasında bir isim üzerinde konsensüs oluştuğunda atamayı gerçekleştiriyoruz. Amacımız yalnızca boş kadroları doldurmak değil, doğru isimleri görevlendirmek."