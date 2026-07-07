İktidarın Kılıçdaroğlu hesabı çarşıya uymadı! Parti kurmaylarından itiraf gibi rapor

CHP'ye yönelik verilen butlan kararı AKP kulislerinde farklı şekilde yorumlanıyor. AKP kulislerinden edinilen son bilgilere göre partinin hem yönetimi hem de vekilleri butlan ve operasyonların kendilerine yaramadığı görüşünde birleşiyor.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre parti kurmayları saha değerlendirmelerinden ortak tablonun ekonomik sorunlar olduğunu belirtiyor. Siyasi tartışmalardan ziyade ekonomik sorunların seçmenin ortak problemi olduğu ifade ediliyor.

Kurmayların aktardığına göre en fazla dile getirilen sorunlar: Hayat pahalılığı, yüksek kira bedelleri, gıda fiyatlarındaki artış ve alım gücündeki düşüş.

PARTİ YÖNETİMİNE İLETİLDİ

AKP teşkilatlarından gelen bildirimlerin parti yönetiminde de kapsamlı biçimde değerlendirildiği kaydedildi.

SEÇMEN SİYASETİ TAKİP EDİYOR AMA OY TERCİHİ ETKİLENMİYOR

Parti kurmayları, seçmenin CHP’deki gelişmeleri izlediğini fakat bunun oy tercihlerini değiştirecek ana unsur olarak görülmediğini ifade ederken, “Vatandaşın gündemi siyaset değil, geçim. İnsanlar mutfağını, kirasını, çarşı pazarı konuşuyor. Ekonomi düzelmeden seçmeni yeniden kazanmak kolay değil” değerlendirmesini yapıyor.

EKONOMİK ÇÖZÜMLER ÖNE ÇEKİLDİ

Sahadan gelen raporlar sonrasında ekonomi başlığının yeniden öncelikli gündem maddesi haline geldiği parti kulislerinde belirtiliyor. Parti kaynakları, özellikle yoksul kesimler ve emeklilere yönelik beklentilerin arttığını aktarırken, ekonomi yönetiminin bu talepler çerçevesinde iyileştirme programları üzerinde çalıştığını kaydediyor.