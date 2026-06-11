Kılıçdaroğlu Enis Berberoğlu'nu tutuklatan süreci Özel ve ekibi için yeniden mi başlatacak?

Mahkemenin mutlak butlan kararı vermesinin ardından, İstanbul ve Antalya cumhuriyet başsavcılıkları kurultay sürecindeki 'yolsuzluk' ve 'rüşvet' iddialarıyla ilgili ellerindeki dosyaları Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devretti. Bu hukuki gelişme, Özgür Özel ve ekibinden bazı isimler hakkında fezleke düzenlenerek kamuoyunda dokunulmazlıkların kaldırılması yönünde yeni bir sürecin başlatılabileceği beklentisini artırdı.

Mevcut yasal işleyişe göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı fezlekeleri önce Adalet Bakanlığı'na, Bakanlık ise TBMM Başkanlığı'na iletiyor. Meclis'te Adalet ve Anayasa Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon dosyaları görüşerek oylanması için Genel Kurul'a sevk ediyor. Milletvekilinin savunma yapabildiği Genel Kurul oylamasında ise katılanların yarısından bir fazlasının (yüzde 50 artı 1) oyu, dokunulmazlığın kaldırılması için yeterli oluyor.

KILIÇDAROĞLU'NA YAKIN İSİMLER 'EVET' DİYEBİLİR

Fezlekelerin Meclis gündemine gelmesi ihtimali, Cumhuriyet Halk Partisi içindeki tartışmaları da alevlendirdi. Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel'in haberine göre, Özgür Özel ve ekibine yönelik olası bir dokunulmazlık hamlesinde, Kemal Kılıçdaroğlu ile hareket eden milletvekillerinin olumlu yaklaşarak "Evet" yönünde oy kullanabileceği ifade ediliyor. Bu tutuma gerekçe olarak ise, Özel'e yakın isimlerin partiden ihraç edilmesinin planlanması gösteriliyor.

2016 YILINDAKİ 'EVET' KARARI VE BEDEL AÇIKLAMASI

Özgür Özel yönetimine destek verilmemesi ihtimali, siyasi kulislerde Kılıçdaroğlu'nun 2016 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dokunulmazlıkların kaldırılması yönündeki çıkışına verdiği desteği yeniden gündeme getirdi. Nisan 2016’da Kılıçdaroğlu, AKP'nin anayasa değişikliği teklifinin anayasaya aykırı olduğunu belirtmesine karşın bu düzenlemeye destek vermişti.

Kılıçdaroğlu, o dönem katıldığı bir televizyon programında tutumunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Nasıl bu ülkede demokrasi mücadelesi verilirken aydınlar bedel ödüyorsa biz de bedel ödemeye hazır olmak istiyoruz. Anayasaya aykırı bir düzenleme geliyor. Buna rağmen diyoruz ki bir bedel ödeyeceksek biz bu bedeli ödeyeceğiz."

Meclis'te yapılan oylamada CHP’lilerin de desteğiyle değişiklik kabul edildi ve fezlekesi olan tüm milletvekillerinin dokunulmazlıkları toplu olarak kaldırılarak yargılanmalarının önü açıldı.

TUTUKLAMALAR VE 25 GÜNLÜK ADALET YÜRÜYÜŞÜ

2016 yılındaki bu oylamanın ardından başlayan adli süreçlerde, Kasım 2016'da HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ, Haziran 2017'de ise CHP Milletvekili Enis Berberoğlu tutuklandı. Kılıçdaroğlu'nun tutumu, Berberoğlu'nun cezaevine gönderilmesinden bir gün sonra değişti. Karara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Devletin temeline dinamit koyuyorlar. Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaktır" diyerek Ankara’dan İstanbul’a 25 gün süren Adalet Yürüyüşü’nü başlattı. Bugün CHP yönetimini bekleyen olası fezleke süreci, 2016'dan Adalet Yürüyüşü'ne uzanan bu tabloyla birlikte değerlendiriliyor.