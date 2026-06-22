Kemikleri 17 yıl sonra bulundu! İki sevgilinin infaz kararını "aile meclisi" vermiş

Uzun yıllardın kendilerinden haber alınamayan Ceylan A. ile Arif U.'nun akıbetine ilişkin beklenmedik bir gelişme yaşandı. Diyarbakır’ın Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyünde, jandarma ekiplerine giden bir gizli tanığın ifadeleri doğrultusunda başlatılan adli soruşturmada iki ismin kemiklerine ulaşıldı.

Gizli tanığın kan donduran itiraflarının ardından gözaltına alınan 18 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Cinayete kurban giden Ceylan A.’nın kayınpederi Ömer A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında adliyeye sevk edilen diğer 17 şüpheli ise “adli kontrol” şartıyla serbest bırakıldı.

KEMİKLERİ 17 YIL SONRA BULUNDU!

Amida Haber'de yer alan bilgilere göre, gizemli kayıp olayının geçmişi aslında 2009 yılına dayanıyor. Çınar'ın Beneklitaş ve İnanözü köylerinde yaşayan ve o dönemden beri kendilerinden hiçbir haber alınamayan Ceylan A. ile Arif U.’nun akıbeti, yıllar sonra adalete başvuran bir gizli tanığın ifadesiyle aydınlandı.

Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, gizli tanığın cinayetin ardından cesetlerin gömüldüğünü iddia ettiği noktada titiz bir kazı çalışması başlattı.

Yapılan kazılar sonucunda, toprağın altında insana ait kemik parçalarına ulaşıldı. Toprak altından çıkarılarak adli makamlarca el konulan kemikler, kesin kimlik tespiti ve DNA eşleşmesi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildi.

İKİ SEVGİLİNİN İNFAZ KARARINI "AİLE MECLİSİ" VERMİŞ

Yıllar süren sessizliği bozan gizli tanık, kayboldukları 2009 yılında başka kişilerle evli olan Ceylan A. ile Arif U.’nun birlikte kaçtıklarını öne sürdü. İfadeye göre, iki sevgilinin izini süren aile yakınları kısa süre içinde kaçan isimleri yakaladı.

Yakalamanın ardından toplanan "aile meclisi" iki ismin de infaz edilmesine karar verdi. Gizli tanık, bu kan donduran kararın ardından Ceylan A.'nın ateşli silahla vurularak, Arif U.'nun ise bıçaklanarak vahşice katledildiğini ve ardından toprağa gömüldüklerini detaylarıyla anlattı.

Bölgede infial yaratan töre cinayetiyle ilgili geniş çaplı soruşturma kararlılıkla sürdürülüyor.