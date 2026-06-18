Kalp krizi denip kapatılan dosyada cinayet şüphesi! Ölen eşinin yüzüğünü sevgilisine taktı iddiası

Kayseri'de şüpheli şekilde hayatını kaybeden Nurgül Soysal'ın (47) ailesi, eksik otopsi raporları ve örtbas iddialarıyla adalet arayışını televizyon ekranlarına taşıdı. Ölüm tehdidi aldıktan 15 gün sonra evinde ölü bulunan ve kalp krizi denilerek detaylı otopsi yapılmadan toprağa verilen kadının eşi, cinayet şüphelerinin odağındayken ölen eşinin yüzüğünü sevgilisine takarak nişanlandı. Aile, adli tıptaki ihmaller zincirinin kırılması ve gerçeğin ortaya çıkması için mezarın açılmasını talep ediyor.

EKSİK RAPORLAR VE "MEZAR AÇILSIN" ÇAĞRISI

Nurgül Soysal'ın ailesi, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılarak adli soruşturmadaki eksikliklere dikkat çekti ve fethi kabir (mezarın açılması) talebinde bulundu. Dosyada bazı raporların eksik olduğunu belirten aile, "Kardeşimize sadece ön otopsi yapıldı. Kan ve göz sıvısı örneği alınıp toprağa verildi. Mezar açılsın ve Nurgül'ün şüpheli ölümünün arkasındaki sır perdesi aralansın" açıklamasını yaptı.

Ailenin gündeme getirdiği en çarpıcı gelişmelerden biri ise yakın zamanda gerçekleşen bir nişan töreni oldu. Nurgül Soysal'ın eşi Mehmet Soysal, geçtiğimiz aylarda eşinin ölümünden önce ilişki yaşadığı iddia edilen Sümeyra T. ile nişanlandı. Nurgül'ün kız kardeşi Aysun Şahin, bu güncel gelişmeyi şu sözlerle aktardı:

"Kardeşimin 15 yıllık tektaş yüzüğünü o kadının parmağına takmış. O kadın da nispet yaparcasına parmağıyla tektaş yüzüğü işaret ederek poz vermiş. Mehmet de o fotoğrafı profil resmi yaptı."

CENAZE GÜNÜNDEKİ ÇELİŞKİ VE OTOPSİSİZ DEFİN

Ailenin bugünkü itirazlarının temelinde, cenaze sürecindeki eksik incelemeler ve şüpheli tavırlar yatıyor. Nurgül Soysal'ın cansız bedeni, olay yerindeki ve evlilik içindeki çelişkilere rağmen detaylı bir otopsiye tabi tutulmadı. Aile, süreci "O dönem detaylı otopsi yapılmadan kalp krizi denilerek toprağa verildi. Bu ecel değil, planlı bir cinayet" sözleriyle özetledi.

Eşi Mehmet Soysal'ın cenaze törenindeki görünümü de ailenin iddiaları arasında yer aldı. Aile üyeleri, "Mehmet cenazeye sakal tıraşı olmuş, saçlarını jölelemiş, deri ceketiyle parfüm sıkarak geldi" diyerek ölümün hemen ardından sergilenen tavrın olağandışılığına işaret etti.

"BEN ÖLDÜRMEDİM BENİM ŞEKERİM VAR"

Ölümün gerçekleştiği 25 Mayıs 2023 tarihine dönüldüğünde ise soruşturmadaki boşluklar daha da belirginleşiyor. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi güvenlik görevlisi Nurgül Soysal, olay günü kızının doğum gününü kutlamak için hazırlık yapıyordu.

Kutlamanın hangi köyde yapılacağına dair eşi Mehmet Soysal ile tartışma yaşandı. Komşuların beyanlarına göre, Nurgül'ün cansız bedeni bulunmadan tam 45 dakika önce evden yüksek sesli bağrışmalar duyuldu. Ölümün ardından Mehmet Soysal'ın ilk eylemi baldızını telefonla aramak oldu. Soysal bu görüşmede, "Ben öldürmedim, benim şekerim var!" ifadelerini kullandı.

CİNAYETİN HABERCİSİ OLAN TEHDİT: SEN GEBERECEKSİN

Tüm bu şüpheli ölüm sürecinin başlangıcı ise olaydan 15 gün öncesine dayanıyor. Nurgül Soysal, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan eşi Mehmet Soysal'ın kıyafetlerini karıştırırken tuşlu bir telefon buldu. Bu gizli telefon aracılığıyla, eşinin mesai arkadaşının karısı olan Sümeyra T. ile ilişki yaşadığını öğrendi.

İkili arasında telefonda gerçekleşen yüzleşmede Nurgül Soysal, Sümeyra T. tarafından açıkça ölümle tehdit edildi. Sümeyra T., Nurgül'e telefonda "Sen gebereceksin, ben o eve gelin geleceğim" dedi. Nurgül Soysal, bu tehdidi ve yaşananları kız kardeşine anlattıktan sadece 15 gün sonra evinde ölü bulundu.