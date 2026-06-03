Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni hedefi CHP'li belediyeler oldu: Tek tek denetleyecekmiş!

Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu bu kez de belediyeleri hedef aldı. Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla belediyeleri denetlemek için "denetim mekanizması" kurulacağı öğrenildi.

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararının ardından CHP lideri Özgür Özel ve yönetimi tedbiren görevden uzaklaştırıldı. Mahkeme kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden koltuğa oturdu. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalara ise her gün bir yenisi ekleniyor.

'TÜM BELEDİYELER DENETLENECEK'

Mahkeme eliyle Genel Başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelere yönelik kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla "FETÖ ve yolsuzlukla mücadele konusunda denetim mekanizması" kurulacağı öne sürüldü.

Habertürk'teki habere göre, kurulacak bu mekanizma tüm belediyeleri denetleyecek. Denetim mekanizmasında yerel yönetimler ve hukuk konusunda uzmanlar yer alacak.