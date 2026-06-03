Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti! Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından çıktı

Eski milletvekili Tahsin Tarhan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında görev aldı. Tarhan, 38. Olağan Kurultay sonrası CHP lideri Özgür Özel için "CHP emin ellerde" demişti.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

Eski Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

"CHP EMİN ELLERDE"

Eski vekil Tahsin Tarhan'ın 38. Olağan Kurultay'ın ardından CHP lideri Özgür Özel'e övgüler dizdiği ortaya çıktı.

Tarhan, Özel için "Yüz Yıllık Çınar emin ellerde, Hak-Hukuk-Adalet mücadelesi sürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bir devrimciye; Cumhuriyet’e sevdalı, Türkiye aşığı bir lidere, Özgür’lüğe emanettir" ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın Özgür Özel'e övgüler dizdiği açıklaması şöyle: