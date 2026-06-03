Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Siyaset Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti! Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından çıktı

Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti! Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun MYK'sında görev verilen eski milletvekili Tahsin Tarhan'ın CHP lideri Özgür Özel için söylediği övgü dolu sözler ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti! Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından çıktı

Eski milletvekili Tahsin Tarhan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK'sında görev aldı. Tarhan, 38. Olağan Kurultay sonrası CHP lideri Özgür Özel için "CHP emin ellerde" demişti.

Mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belli oldu.

Eski Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, Sanayi ve Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Son Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi Kurultay'a da kapıyı kapattıSon Dakika | Kemal Kılıçdaroğlu A takımını belirledi Kurultay'a da kapıyı kapattı

"CHP EMİN ELLERDE"

Eski vekil Tahsin Tarhan'ın 38. Olağan Kurultay'ın ardından CHP lideri Özgür Özel'e övgüler dizdiği ortaya çıktı.

Tarhan, Özel için "Yüz Yıllık Çınar emin ellerde, Hak-Hukuk-Adalet mücadelesi sürmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlı bir devrimciye; Cumhuriyet’e sevdalı, Türkiye aşığı bir lidere, Özgür’lüğe emanettir" ifadelerini kullandı.

Tarhan'ın Özgür Özel'e övgüler dizdiği açıklaması şöyle:

Özel'in kazandığı kurultay sonrası 'CHP emin ellerde' demişti! Kılıçdaroğlu'nun MYK'sından çıktı - Resim : 2

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Kemal Kılıçdaroğlu Özgür Özel CHP
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro