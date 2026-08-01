Kedi Zafer'in CHP Genel Merkezi'nden nasıl kurtarıldığını Özgür Özel anlattı

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'nin maskotu haline gelen "Zafer" isimli kedinin butlan kararının ardından Genel Merkez'den nasıl tahliye edildiğini anlattı.

Nefes Gazetesi yazarı Tarık Işık, sohbet sırasında Zafer'i göremeyince Özgür Özel'e nerede olduğunu sorduğunu, Özel'in ise "Aldık, aldık..." diyerek yaşananları aktardığını yazdı.

"Mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Merkezi'nin boşaltılmasına yönelik süreçte, bina için hazırlanan tahliye planına Zafer de dahil edildi. Özel'in anlatımına göre, polis operasyonu sırasında kedi, taşıma çantasına konuldu, biber gazından etkilenmemesi için üzerine ıslak havlu örtüldü. Ardından Genel Başkan'a ait özel asansör kullanılarak -2. kattaki otoparka indirildi ve bir araçla güvenli şekilde binadan çıkarıldı.

MAKAM ODASINA DÖNECEK

İki aydan uzun süredir güvenli bir evde kaldığı belirtilen Zafer, YENİ Parti Genel Merkezi'ndeki tadilatın tamamlanmasının ardından yeniden Özgür Özel'in makam odasına dönecek.

Özel, "Zafer'i de Mayıs'ı da kaptırmadık" ifadelerini kullanırken, Burdur'da kendisine hediye edilen ve 1 Mayıs'ta doğduğu için "Mayıs" adını verdiği köpeğin de operasyondan bir gün önce genel merkezden ayrıldığını söyledi.

Zafer'i özlediğini belirten Özel, "Özledikçe alıyorum, hasret gideriyoruz. Sonra yine gidiyor. Zafer felakettir..." dedi.

Tarık Işık'ın, "İki aydır kimse 'Zafer nerede?' diye sormadı mı?" sorusuna ise Özel şu yanıtı verdi:

“Sormazlar ki, o bizim kedimiz. Butlancılar insan sevmiyor. Hayvan mı sevecek?”