Butlan CHP'sindeki istifa dalgası büyüyor: İki ilde daha ilçe yönetimleri YENİ Parti'ye geçti

CHP'de mutlak butlan kararının ardından başlayan ayrılıklar devam ediyor. 91 milletvekilinin Özgür Özel liderliğinde YENİ Parti'yi kurmasının ardından belediye başkanları ve parti yöneticilerinin istifalarına yenileri eklendi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde CHP İlçe Teşkilatı üyeleri topluca istifa ederek YENİ Parti saflarına katıldı. YENİ Parti Vezirköprü İlçe Başkanlığı görevine getirilen Nazım Kale, mutlak butlan kararını tanımadıklarını belirterek, mücadelelerini Özgür Özel liderliğinde sürdüreceklerini söyledi.

Yine Samsun'un Bafra ilçesinde CHP ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile belediye meclis üyelerinin tamamı istifa ederek YENİ Parti'ye geçti. İlçe Başkanlığı görevine atanan Serkan Dönüm, yeni partinin halkın iradesini ve demokratik siyaseti temsil edeceğini ifade etti.

İstifa dalgası Muğla'ya da sıçradı. Dalaman İlçe Başkanı Bilal Sarıhan ile Seydikemer İlçe Başkanı Tuğrul Yılmaz'ın öncülüğünde ilçe yönetimleri CHP'den ayrılarak YENİ Parti'ye katıldı. Yapılan açıklamalarda mutlak butlan kararına karşı oldukları vurgulanırken, mücadeleye Özgür Özel liderliğinde devam edileceği belirtildi.