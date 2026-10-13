Kayalıklardan düşmüştü... 15 aylık soruşturma gerçeği ortaya çıkardı!

Yalova'nın Altınova ilçesinde 33 yaşındaki eşi Semiha Sözer'i kayalıklardan iterek öldürdüğü gerekçesiyle 43 yaşındaki eşi Erdal Sözer'e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Soğuksu köyü Ballıkaya mevkisinde trajik bir olay meydana geldi. Kocaeli'de yaşayan Semiha Sözer ile Erdal Sözer çifti kayalıklara geldi ve Semiha Sözer kayalıklardan 20 metre aşağı düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. Sözer'in cansız bedeni ise yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonucunda bulundu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER SORUŞTURMAYI DERİNLEŞTİRDİ

Soruşturma sırasında Erdal Sözer'in verdiği çelişkili ifadeler üzerine Jandarma Asayiş, Olay Yeri İnceleme, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele timlerinden ekip kuruldu. Cumhuriyet savcılığından alınan izinle ekip, Sözer'i teknik ve fiziki takibe aldı. Olaydan üç ay sonra gözaltına alınan Sözer'e ev hapsi cezası verildi. Sonrasında cezası kaldırıldı. Yaklaşık 15 ay süren çok yönlü çalışmaların ardından alanında uzman akademisyenlerden oluşan bir heyet, bilirkişi olarak görevlendirildi. Çalışma sonucunda Semiha Sözer'in itilmek suretiyle düştüğü belirlendi.

Jandarma, Semiha Sözer'in vücudundaki kırık ve eziklerin benzer bir yerden düşen kişiye göre çok fazla olduğunu doktor raporlarıyla ortaya koydu ve Erdal Sözer yeniden gözaltına alındı.

YOLUN SONU CEZAEVİ

Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Erdal Sözer, 3 Ocak 2025’te ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nin 8 Mayıs 2025 tarihli kararının ardından dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay’a taşındı.

İYİ HAL İNDİRİMİ KABUL EDİLMEDİ

Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi'nin incelemesi üzerine sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası oy birliğiyle onandı. Daire, hükme Türk Ceza Kanunu’nun 82’nci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında ‘kadına karşı’ ibaresini ekleyerek kararı düzeltilmiş şekilde oy birliğiyle onadı. Sanığın iyi hal indirimi talebi de kabul edilmedi.