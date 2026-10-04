Kavşakta bir anda birbirlerine girdiler: Kafa attı, ortalık savaş alanına döndü!

Bayrampaşa’da iki sürücü arasında yol verme nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede şiddetlenerek tekme ve yumrukların havada uçuştuğu dev bir kavgaya dönüştü.

Sürücüler ile yanındakilerin birbirine girmesiyle cadde ortasında adeta savaş alanı yaşandı. Çevredekilerin güçlükle ayırmaya çalıştığı ve müdahalesiyle güçlükle son bulabilen o anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.

KAVŞAKTA BAŞLAYAN TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İstanbul Bayrampaşa'da meydana gelen olay, saat 14.45 sıralarında Kartaltepe Mahallesi Bilgehan Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerindeki kavşakta karşılaşan bir otomobil sürücüsü ile minibüs sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden sözlü bir tartışma başladı.

KAFA ATINCA ORTALIK BİRBİRİNE GİRDİ

Tartışmanın ardından araçlarından inen taraflardan biri, diğer sürücüye kafa attı. Saldırının ardından tansiyon yükseldi ve araçlardaki diğer kişilerin de dahil olmasıyla kavga bir anda büyüdü. Sürücüler ve yanındakiler cadde ortasında birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

CADDE ORTASI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ, VATANDAŞLAR AYIRMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİ

Cadde ortasında yaşanan şiddetli arbedeyi gören vatandaşlar kavgayı ayırmak için araya girdi ancak tarafları sakinleştirmekte zorlandı. Çevredekilerin uzun süren uğraşları ve müdahalesi sonucu taraflar sakinleştirilerek araçlarına bindirildi.

Sürücülerin kavgası ve yaşanan arbede anları ise çevredeki bir binada oturan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (DHA)